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कांवड़ मेले के चलते हरिपुरकलां क्षेत्र के स्कूल 11 अगस्त तक बंद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रिषिकेष
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कांवड़ मेला-2026 के दौरान बढ़ती भीड़ और यात्रा व्यवस्था को देखते हुए जिला प्रशासन ने हरिपुरकलां क्षेत्र के सभी शिक्षण संस्थानों में 31 जुलाई से 11 अगस्त तक भौतिक शिक्षण कार्य स्थगित कर दिया है। इस अवधि में ऑनलाइन पढ़ाई होगी। यह निर्णय विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए लिया गया है।

कांवड़ मेले के चलते हरिपुरकलां क्षेत्र के स्कूल 11 अगस्त तक बंद

कांवड़ मेला-2026 के दौरान बढ़ती भीड़ और यातायात व्यवस्था को देखते हुए जिला प्रशासन ने हरिपुरकलां क्षेत्र के सभी सरकारी, गैर-सरकारी विद्यालयों, उच्च शिक्षण संस्थानों, तकनीकी शिक्षण संस्थानों और आंगनबाड़ी केंद्रों में 31 जुलाई से 11 अगस्त तक भौतिक शिक्षण कार्य स्थगित कर दिया है। इस अवधि में ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई कराई जाएगी। जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि कांवड़ यात्रा के दौरान हरिपुरकलां क्षेत्र में श्रद्धालुओं की भारी आवाजाही और मार्ग डायवर्जन के कारण विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। प्रशासन ने सभी संबंधित संस्थानों को आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं।

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