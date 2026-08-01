जीरो इंसीडेंट-जीरो एक्सीडेंट का लक्ष्य, कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन ने कसी कमर

आगामी कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। शुक्रवार को कलक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी अंकित खण्डेलवाल और पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित हुई, जिसमें अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि कांवड़ यात्रा जीरो इंसीडेंट-जीरो एक्सीडेंट के लक्ष्य के साथ संपन्न कराई जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री के निर्देशों का पूरी गंभीरता से पालन करते हुए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें। उन्होंने विशेष रूप से सांकरा घाट सहित सभी प्रमुख घाटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने, डूबने जैसी घटनाओं को रोकने तथा श्रद्धालुओं की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

सांकरा घाट तक जाने के लिए एक मुख्य मार्ग निर्धारित करने, अन्य रास्तों पर बैरीकेडिंग और संकेतक बोर्ड लगाने को भी कहा गया। पुलिस अधीक्षक ने डीप फ्लोटिंग बैरीकेडिंग, वाटर स्कूटर सहित अन्य सुरक्षा संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कांवड़ियों के जत्थों को सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचाने के लिए लैपर्ड और पीआरवी लगातार सक्रिय रहें तथा थाना प्रभारी नियमित गश्त करें। बैठक में प्रमुख मंदिरों पर प्रवेश और निकास मार्ग अलग-अलग रखने, मजबूत बैरीकेडिंग, कतारबद्ध दर्शन व्यवस्था और साफ-सफाई बनाए रखने पर भी जोर दिया गया। जिलाधिकारी ने कंट्रोल रूम को चौबीसों घंटे सक्रिय रखने तथा आईसीसीसी के माध्यम से सीसीटीवी कैमरों से लगातार निगरानी करने के निर्देश दिए, ताकि कहीं भी जाम या अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न न हो। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग को मेडिकल किट और एम्बुलेंस की समुचित व्यवस्था, खाद्य सुरक्षा विभाग को रेट लिस्ट और एफएसएसएआई पंजीकरण सुनिश्चित कराने तथा विद्युत विभाग को ढीले बिजली के तार तत्काल दुरुस्त कराने के निर्देश दिए गए। बैठक में महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा, पार्किंग व्यवस्था, एनएसएस-एनसीसी कैडेट्स की तैनाती और चेन स्नैचिंग जैसी घटनाओं की रोकथाम को लेकर भी विस्तृत रणनीति तैयार की गई।