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चेहल्लुम पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी के निर्देश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, छपरा
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सारण जिले में आगामी चेहल्लुम पर्व को शांतिपूर्ण एवं विधि-व्यवस्था के अनुरूप संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू की हैं। जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव की अध्यक्षता में हुई बैठक में सुरक्षा, प्रशासनिक व्यवस्था एवं अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जाए।

चेहल्लुम पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी के निर्देश

जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में सुरक्षा व्यवस्था की हुई समीक्षा छपरा, नगर प्रतिनिधि। सारण जिले में आगामी चेहल्लुम पर्व को शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण एवं विधि-व्यवस्था के अनुरूप संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं।

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समीक्षा बैठक

शनिवार को समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव की अध्यक्षता में आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में पर्व को लेकर सुरक्षा, प्रशासनिक व्यवस्था तथा विभिन्न विभागों की तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ पूरी सतर्कता बरतें।

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निर्देश

जिलाधिकारी ने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों, प्रखंड विकास पदाधिकारियों, अंचलाधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि संवेदनशील एवं मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जाए। उन्होंने कहा कि ऐसे स्थानों पर पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की जाए तथा सभी अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों का लगातार भ्रमण कर तैयारियों की समीक्षा करें। किसी भी प्रकार की समस्या सामने आने पर उसका तत्काल समाधान सुनिश्चित किया जाए।

सोशल मीडिया एवं संवाद

जिलाधिकारी ने सोशल मीडिया की सतत निगरानी रखने, अफवाहों पर प्रभावी नियंत्रण करने तथा किसी भी भ्रामक सूचना पर तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि शांति समिति के सदस्यों, जनप्रतिनिधियों, धार्मिक नेताओं, सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों तथा जुलूस आयोजकों के साथ लगातार संवाद बनाए रखा जाए, ताकि किसी प्रकार की गलतफहमी की स्थिति उत्पन्न न हो। उन्होंने विशेष रूप से गत 25 जुलाई को जिले में हुई हिंसक घटनाओं का उल्लेख करते हुए अधिकारियों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने का निर्देश दिया।

जुलूस आयोजन

सभी प्रखंडों एवं थाना क्षेत्रों में निकलने वाले चेहल्लुम जुलूसों के मार्ग, प्रतिभागियों की संभावित संख्या तथा आवश्यकता पड़ने पर आधार कार्ड के माध्यम से सत्यापन सुनिश्चित करने को कहा गया। साथ ही स्थानीय स्तर पर समन्वय स्थापित कर जुलूस मार्ग का भौतिक सत्यापन एवं अंतिम निर्धारण करने का निर्देश दिया गया.

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

चेहल्लुम पर्व किस जिले में मनाया जा रहा है?
चेहल्लुम पर्व सारण जिले में मनाया जा रहा है।
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