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देकुलीधाम में सुगम दर्शन और जलाभिषेक के व्यापक इंतजाम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीतामढ़ी
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श्रावण माह में बाबा भुवनेश्वर नाथ मंदिर पर श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। डीएम और एसपी की अगुवाई में अधिकारियों की बैठक में विधि-व्यवस्था, आगंतुकों की सुरक्षा, और स्वास्थ्य व्यवस्था पर चर्चा की गई। शांति और सुव्यवस्थित प्रदर्शनी की उम्मीद है।

देकुलीधाम में सुगम दर्शन और जलाभिषेक के व्यापक इंतजाम

शिवहर। श्रावण माह को लेकर जिले के प्रसिद्ध देकुली धाम स्थित बाबा भुवनेश्वर नाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की संभावित भारी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क और मुस्तैद है। इस वर्ष 28 अगस्त तक चलने वाले इस पवित्र महीने में विशेष रूप से रविवार और सोमवार को श्रद्धालुओं की भारी उमड़ने वाली भीड़ के सुगम दर्शन एवं जलाभिषेक के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को डीएम प्रतिभा रानी तथा एसपी शैलेन्द्र सिंह की संयुक्त अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट के मीटिंग हॉल में श्रावणी मेले को लेकर देकुली धाम में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों तथा पुलिस अधिकारियों की बैठक हुई।

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जिसमें प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों को विधि-व्यवस्था बनाए रखने के सख्त दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में डीएम तथा एसपी ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा एवं सुचारु आवागमन को प्राथमिक स्तर पर सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। कहा कि किसी भी अप्रिय घटना या भगदड़ की स्थिति को रोकने के लिए मंदिर परिसर में महिला एवं पुरुष श्रद्धालुओं के लिए अलग-अलग कतारों की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही गर्भगृह के समीप अत्यधिक सतर्कता बरतते हुए निरंतर प्रवाह बनाए रखने और सुरक्षा बलों एवं अधिकारियों के आवागमन के लिए एक अलग विशेष मार्ग निर्धारित किया गया है। बैठक में कहा गया कि यातायात व्यवस्था को सुचारु रखने के लिए चिन्हित स्थानों पर वाहनों के ठहराव और नियम पालन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि मुख्य मार्गों पर जाम की स्थिति उत्पन्न न हो। वहीं, बागमती नदी के डुब्बा घाट से जल लेकर आने वाले कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए घाट पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। डुब्बा घाट के समीप गहरे पानी और कटाव क्षेत्र को देखते हुए श्रद्धालुओं के गहरे जल में जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इस संबंध में चेतावनी पट्टिका लगाने का निर्देश पिपराही के अंचलाधिकारी को दिया गया, जबकि बागमती प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता को घाट के समतलीकरण का कार्य पूरा करने के लिए निर्देशित किया गया। बैठक में श्रद्धालुओं की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए सिविल सर्जन को दो पारियों में चिकित्सकों की प्रतिनियुक्ति एवं एम्बुलेंस की पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा बताया गया कि मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल तथा शौचालय की समुचित व्यवस्था की गई है। डीएम तथा एसपी ने सभी तैनात दंडाधिकारियों व पुलिस बलों को अपने कर्तव्यों पर मुस्तैद रहने का निर्देश देते हुए विश्वास जताया कि जनसहयोग से पूरा श्रावण मास शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न होगा। बैठक में डीएम,एसपी के अलावा डीडीसी, एसडीओ डा. अनन्त कुमार, एसडीपीओ अनुशील कुमार तथा ट्राफिक डीएसपी भाई भरत कुमार सहित अन्य उपस्थित थे।

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