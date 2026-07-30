स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर उपायुक्त ने की बैठक
स्वतंत्रता दिवस समारोह के सफल आयोजन के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। उपायुक्त की अध्यक्षता में बैठक में विभिन्न विभागों ने परेड, ध्वजारोहण, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सुरक्षा, और अन्य व्यवस्थाओं पर चर्चा की। सभी विभागों को समयबद्ध तैयारियों का निर्देश दिया गया है ताकि समारोह को गरिमामय तरीके से आयोजित किया जा सके।
स्वतंत्रता दिवस समारोह के सफल आयोजन को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में गुरुवार को उपायुक्त कार्यालय सभागार में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त ने की, जिसमें विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।बैठक में स्वतंत्रता दिवस समारोह को गरिमामय एवं सुव्यवस्थित ढंग से आयोजित करने को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। परेड, ध्वजारोहण, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, साफ-सफाई, पेयजल, स्वास्थ्य सुविधाओं तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई।उपायुक्त ने सभी संबंधित विभागों को समन्वय बनाकर समयबद्ध तरीके से तैयारियां पूरी करने का निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि समारोह के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी विभाग अपनी जिम्मेदारियों का पूरी गंभीरता से निर्वहन करेंगे।बैठक में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की रूपरेखा पर भी विचार-विमर्श किया गया। जिला प्रशासन ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी व्यवस्थाएं समय से पूरी कर ली जाएं, ताकि राष्ट्रीय पर्व का आयोजन शांतिपूर्ण, सुरक्षित और भव्य तरीके से संपन्न कराया जा सके।
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