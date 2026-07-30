Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर उपायुक्त ने की बैठक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
Follow us on Google News
share

स्वतंत्रता दिवस समारोह के सफल आयोजन के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। उपायुक्त की अध्यक्षता में बैठक में विभिन्न विभागों ने परेड, ध्वजारोहण, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सुरक्षा, और अन्य व्यवस्थाओं पर चर्चा की। सभी विभागों को समयबद्ध तैयारियों का निर्देश दिया गया है ताकि समारोह को गरिमामय तरीके से आयोजित किया जा सके।

स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर उपायुक्त ने की बैठक
स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर उपायुक्त ने की बैठक

स्वतंत्रता दिवस समारोह के सफल आयोजन को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में गुरुवार को उपायुक्त कार्यालय सभागार में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त ने की, जिसमें विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।बैठक में स्वतंत्रता दिवस समारोह को गरिमामय एवं सुव्यवस्थित ढंग से आयोजित करने को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। परेड, ध्वजारोहण, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, साफ-सफाई, पेयजल, स्वास्थ्य सुविधाओं तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई।उपायुक्त ने सभी संबंधित विभागों को समन्वय बनाकर समयबद्ध तरीके से तैयारियां पूरी करने का निर्देश दिया।

ये भी पढ़ें:सुपौल : निर्धारित समय में पूरी करें स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां

उन्होंने कहा कि समारोह के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी विभाग अपनी जिम्मेदारियों का पूरी गंभीरता से निर्वहन करेंगे।बैठक में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की रूपरेखा पर भी विचार-विमर्श किया गया। जिला प्रशासन ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी व्यवस्थाएं समय से पूरी कर ली जाएं, ताकि राष्ट्रीय पर्व का आयोजन शांतिपूर्ण, सुरक्षित और भव्य तरीके से संपन्न कराया जा सके।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Jamshedpur News Jamshedpur Latest News Independence Day
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।