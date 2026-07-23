डिस्ट्रिक्ट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान का कराया जाएगा अनुपालन: डीएम
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत डिस्ट्रिक्ट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के क्रियान्वयन को लेकर हुई बैठक
सासाराम, हिन्दुस्तान संवाददाता। जिले में उद्योगों और निवेशकों के लिए सरकारी सेवाओं को अधिक सरल, पारदर्शी, समयबद्ध और पूरी तरह ऑनलाइन बनाने की दिशा में जिला प्रशासन ने पहल तेज कर दी है। गुरुवार को डीएम दीपक कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में डीआरडीए सभाकक्ष में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत डिस्ट्रिक्ट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के क्रियान्वयन को लेकर बैठक हुई। बैठक में विभागों के बीच बेहतर समन्वय, ऑनलाइन सेवाओं का विस्तार, समयबद्ध अनुमतियां, निरीक्षण प्रणाली में सुधार, शिकायत निवारण व्यवस्था को मजबूत करने तथा प्रत्येक विभाग में नोडल पदाधिकारी नामित करने का निर्देश दिया गया।
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