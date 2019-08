आजम के बाद बेटे पर प्रशासन की नजर, बुल्डोजर से रिजॉर्ट किया जमींदोज

समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां के बाद अब उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खां पर प्रशासन ने शिकंजा कसा है। अवैध निर्माण से जुड़े एक मामले में प्रशासन ने अब्दुल्ला आजम खां के रामपुर स्थित रिजॉर्ट को बुल्डोजर से जमींदोज कर दिया है।

Rampur: District Administration demolishes wall of a resort belonging to Abdullah Azam Khan, son of Samajwadi Party MP Azam Khan, over illegal construction. pic.twitter.com/Cpif4XyWjD