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बांका : डीएम-एसपी के निरीक्षण के बाद तेज हुई तैयारियां

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांका
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चांदन (बांका): विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला 2026 की तैयारियों में जिला प्रशासन सक्रिय हो गया है। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने कच्ची कांवरिया पथ का निरीक्षण किया। पीएचईडी विभाग ने श्रद्धालुओं के लिए पेयजल एवं स्वच्छता व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। सभी कार्य बुधवार शाम तक पूर्ण किए जाने की संभावना है।

बांका : डीएम-एसपी के निरीक्षण के बाद तेज हुई तैयारियां

चान्दन (बांका), निज प्रतिनिधि। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला 2026 को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हो गया है। जिलाधिकारी अंशुल अग्रवाल एवं पुलिस अधीक्षक अमितेश कुमार द्वारा कच्ची कांवरिया पथ का निरीक्षण किए जाने के बाद सभी विभाग मेला की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं।

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तैयारियों का निरीक्षण

पीएचईडी विभाग के कार्यपालक अभियंता संतोष कुमार सिंह के निर्देश पर बुधवार सुबह पीएचईडी विभाग चांदन के कनीय अभियंता राजीव कुमार एवं कटोरिया के कनीय अभियंता दैवेन्द्र कुमार सिंह ने सरकारी धर्मशाला अबरखा पहुंचकर श्रद्धालुओं के लिए की जा रही पेयजल एवं स्वच्छता संबंधी व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने शौचालय, स्नानागार, प्याऊ, ओवरहेड शॉवर (झरना), गर्म कुंड एवं ठंडा कुंड, डी फ्रीज पांच युनिट, कच्ची कांवरिया पथ लोहटनियां के समीप टैंट सीटी सहित अन्य आवश्यक सुविधाओं के निर्माण एवं स्थापना कार्य का जायजा लिया।

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निर्देश का संज्ञान

निरीक्षण के दौरान दोनों अभियंताओं ने संवेदक को निर्देश दिया कि सभी शेष कार्य हर हाल में बुधवार शाम तक पूर्ण कर लिए जाएं, ताकि गुरुवार से आने वाले कांवरियों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। पीएचईडी विभाग कटोरिया प्रमंडल के एसडीओ मनीष कुमार ने कहा कि मेला अवधि में पेयजल एवं स्वच्छता व्यवस्था सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिला प्रशासन के निर्देश पर संबंधित विभाग युद्धस्तर पर कार्य कर रहे हैं, जिससे श्रावणी मेला के दौरान लाखों शिवभक्तों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

श्रावणी मेला 2026 की तैयारियों में कौन शामिल है?
जिला प्रशासन, जिलाधिकारी अंशुल अग्रवाल, और पुलिस अधीक्षक अमितेश कुमार तैयारियों में शामिल हैं।
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