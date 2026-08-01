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परिषदीय विद्यालयों के छात्रों मिला यूनिफॉर्म

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाजीपुर
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देवकली में विभिन्न परिषदीय विद्यालयों के विद्यार्थियों को स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार की गई नई यूनिफॉर्म वितरित की गई। बच्चे नई ड्रेस पाकर खुश हुए और अभिभावकों ने भी संतोष व्यक्त किया। खंड शिक्षा अधिकारी ने बताया कि इससे महिलाएं रोजगार और आजीविका का अवसर प्राप्त कर रही हैं।

परिषदीय विद्यालयों के छात्रों मिला यूनिफॉर्म

देवकली। ब्लॉक के विभिन्न परिषदीय विद्यालयों में स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार की गई यूनिफॉर्म का वितरण किया गया। प्राथमिक विद्यालय नसीरपुर, माऊपारा, सोन्हुली, देवकली नदीपार, भितरी, मीरपुर तिरवाह, पोटा, पहाड़पुर कला तथा उच्च प्राथमिक एवं प्राथमिक विद्यालय चितोरा और पियरी के विद्यार्थियों को ड्रेस प्रदान की गई। नई यूनिफॉर्म पाकर बच्चों के चेहरे खिल उठे, वहीं अभिभावकों ने भी खुशी जताई। खंड शिक्षा अधिकारी राजीव यादव ने बताया कि तनू स्वयं सहायता समूह और मां शारदा स्वयं सहायता समूह द्वारा बच्चों का नाप लेकर गुणवत्तापूर्ण यूनिफॉर्म तैयार की गई है। इससे बच्चों को समय पर बेहतर ड्रेस मिल रही है, वहीं समूह से जुड़ी महिलाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार और आजीविका का अवसर भी प्राप्त हो रहा है।

इस अवसर पर प्रधानाध्यापिका सुमन कुशवाहा सहित विद्यालयों के शिक्षक एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

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