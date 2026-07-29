सुपौल : कटाव प्रभावित 45 परिवारों को बांटे पॉलीथिन
सरायगढ़ के ढोली पंचायत में, कोसी नदी के कटाव से प्रभावित 45 परिवारों के बीच सीओ कुणाल गौरव द्वारा पॉलीथिन शीट का वितरण किया गया। इस अवसर पर सीआई दशरथ मरैया और मुखिया प्रतिनिधि प्रवीण कुमार भी मौजूद थे। यह सहायता बाढ़ और कटाव से प्रभावित क्षेत्र के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है।
सरायगढ़, निज संवाददाता। पूर्वी कोसी तटबंध के अंदर ढोली पंचायत में कोसी नदी के कटाव से प्रभावित परिवारों के बीच मंगलवार को सीओ कुणाल गौरव के द्वारा पॉलीथिन शीट का वितरण किया गया। बाढ़ और कटाव प्रभावित परिवार ढोली पंचायत के रवि सिंह, वीरेंद्र सिंह, लक्ष्मण सिंह, शकुंतला देवी, हीरालाल सिंह, भूषण सिंह, शिव शंकर कुमार, रविकांत सिंह, बालमुकुंद सिंह, कृपानंद सिंह, कृष्ण देव सिंह, बबीता देवी, रामसिंह, कृत्यानंद सिंह, सदानंद सिंह, महेश कुमार, आनंद सिंह, सहित कुल 45 परिवारों के बीच पॉलीथिन शीट का वितरण किया गया। इस मौके पर सीआई दशरथ मरैया, मुखिया प्रतिनिधि प्रवीण कुमार सहित अन्य मौजूद थे।
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें