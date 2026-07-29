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सुपौल : कटाव प्रभावित 45 परिवारों को बांटे पॉलीथिन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सुपौल
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सरायगढ़ के ढोली पंचायत में, कोसी नदी के कटाव से प्रभावित 45 परिवारों के बीच सीओ कुणाल गौरव द्वारा पॉलीथिन शीट का वितरण किया गया। इस अवसर पर सीआई दशरथ मरैया और मुखिया प्रतिनिधि प्रवीण कुमार भी मौजूद थे। यह सहायता बाढ़ और कटाव से प्रभावित क्षेत्र के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है।

सुपौल : कटाव प्रभावित 45 परिवारों को बांटे पॉलीथिन

सरायगढ़, निज संवाददाता। पूर्वी कोसी तटबंध के अंदर ढोली पंचायत में कोसी नदी के कटाव से प्रभावित परिवारों के बीच मंगलवार को सीओ कुणाल गौरव के द्वारा पॉलीथिन शीट का वितरण किया गया। बाढ़ और कटाव प्रभावित परिवार ढोली पंचायत के रवि सिंह, वीरेंद्र सिंह, लक्ष्मण सिंह, शकुंतला देवी, हीरालाल सिंह, भूषण सिंह, शिव शंकर कुमार, रविकांत सिंह, बालमुकुंद सिंह, कृपानंद सिंह, कृष्ण देव सिंह, बबीता देवी, रामसिंह, कृत्यानंद सिंह, सदानंद सिंह, महेश कुमार, आनंद सिंह, सहित कुल 45 परिवारों के बीच पॉलीथिन शीट का वितरण किया गया। इस मौके पर सीआई दशरथ मरैया, मुखिया प्रतिनिधि प्रवीण कुमार सहित अन्य मौजूद थे।

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