बीडीओ ने टीबी मरीजों को दिए पोषणयुक्त सामग्री
चौसा में, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी मनोज पासवान ने सोमवार को टीबी मरीजों को पोषणयुक्त सामग्री वितरित की। उन्होंने विभिन्न गांवों में जाकर दस चयनित टीबी मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य के लिए यह सामग्री दी।
चौसा। टीबी मरीजों को पोषणयुक्त सामग्री का वितरण सोमवार को किया गया। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी मनोज पासवान ने सोमवार को प्रखण्ड के विभिन्न गांवों में जाकर चयनित टीबी मरीजों पोषणयुक्त सामग्री का वितरण किया। उन्होंने बताया कि दस टीबी मरीजों को उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए पोषणयुक्त आहार सामग्री का वितरण किया गया।
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