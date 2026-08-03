टीबी मरीजों को दिए गए निश्चय पोषाहार किट
खोदावंदपुर में टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत 54 मरीजों को निश्चय पोषाहार किट का वितरण किया गया। यह अभियान 6 जुलाई से 14 अगस्त तक चलाया जाएगा। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉ. अनिल प्रसाद ने पौष्टिक सामग्री जैसे सुधा दूध, बादाम, और मखाना का वितरण किया।
खोदावंदपुर। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत सोमवार को चिह्नित 54 मरीजों के बीच निश्चय पोषाहार किट का वितरण किया गया। खोदावंदपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉ. अनिल प्रसाद ने इस किट का वितरण किया। बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा गत 6 जुलाई से टीबी मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान 14 अगस्त तक चलेगा। उन्होंने बताया कि इस अभियान के दौरान ब्राउन बिटी, बरौनी रिफाइनरी के सौजन्य से टीबी मरीजों को सुधा दूध, बादाम गिरी, चिनिया बदाम, निकिला, मखाना आदि पौष्टिक चीजों का कीट उपलब्ध कराया गया है।
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें