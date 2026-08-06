लोहरदगा मैटर फाइल बारह से सत्रह
लोहरदगा के निंगनी पंचायत में बिरसा फसल विस्तार योजना के तहत किसानों को मूंग बीज का वितरण किया गया। कृषि विभाग के प्रतिनिधियों ने वैज्ञानिक खेती के तरीके, बीज उपचार और लाइन में बुआई के लाभों की जानकारी दी, ताकि किसान बेहतर उत्पादन प्राप्त कर सकें। कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि और किसान उपस्थित रहे।
लोहरदगा,संवाददाता। सदर प्रखंड के निंगनी पंचायत में बिरसा फसल विस्तार योजना के तहत कृषक लाभुकों एवं टाना भगत किसानों के बीच मूंग बीज का वितरण किया गया। इस अवसर पर किसानों को बीज वितरण के साथ-साथ वैज्ञानिक तरीके से खेती करने की जानकारी भी दी गई। कृषि विभाग के प्रतिनिधियों ने बीज उपचार की सही विधि तथा लाइन में बुआई के लाभों के बारे में विस्तार से बताया, ताकि किसान बेहतर उत्पादन प्राप्त कर सकें।कार्यक्रम में मुखिया, ग्राम प्रधान, वार्ड सदस्य, सहायक तकनीकी प्रबंधक रॉबिन कुमार राम सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं किसान उपस्थित रहे। अधिकारियों ने किसानों से बीज उपचार के बाद ही बुआई करने और विभागीय सलाह के अनुसार खेती करने की अपील की।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें