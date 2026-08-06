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लोहरदगा मैटर फाइल बारह से सत्रह

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लोहरदगा
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लोहरदगा के निंगनी पंचायत में बिरसा फसल विस्तार योजना के तहत किसानों को मूंग बीज का वितरण किया गया। कृषि विभाग के प्रतिनिधियों ने वैज्ञानिक खेती के तरीके, बीज उपचार और लाइन में बुआई के लाभों की जानकारी दी, ताकि किसान बेहतर उत्पादन प्राप्त कर सकें। कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि और किसान उपस्थित रहे।

लोहरदगा मैटर फाइल बारह से सत्रह

लोहरदगा,संवाददाता। सदर प्रखंड के निंगनी पंचायत में बिरसा फसल विस्तार योजना के तहत कृषक लाभुकों एवं टाना भगत किसानों के बीच मूंग बीज का वितरण किया गया। इस अवसर पर किसानों को बीज वितरण के साथ-साथ वैज्ञानिक तरीके से खेती करने की जानकारी भी दी गई। कृषि विभाग के प्रतिनिधियों ने बीज उपचार की सही विधि तथा लाइन में बुआई के लाभों के बारे में विस्तार से बताया, ताकि किसान बेहतर उत्पादन प्राप्त कर सकें।कार्यक्रम में मुखिया, ग्राम प्रधान, वार्ड सदस्य, सहायक तकनीकी प्रबंधक रॉबिन कुमार राम सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं किसान उपस्थित रहे। अधिकारियों ने किसानों से बीज उपचार के बाद ही बुआई करने और विभागीय सलाह के अनुसार खेती करने की अपील की।

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