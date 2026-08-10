छात्राओं को बांटी गई एमएचएम किट,अधिकारों के प्रति किया जागरूक
संझौली में बाल विवाह रोकथाम और लैंगिक समानता पर छात्राओं से संवादक धर्म स्वच्छता, स्वास्थ्य सावधानियों और विभागीय योजनाओं व सहायता सेवाओं के बारे में भी जागरूक किया गया। का
सासाराम, हिन्दुस्तान संवाददाता। बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना के तहत सोमवार को केके माध्यमिक उच्चतर विद्यालय में छात्राओं के बीच एमएचएम किट वितरण सह संवाद कार्यक्रम हुआ। महिला एवं बाल विकास निगम के अधिकारियों ने छात्राओं को बालिकाओं के अधिकार, शिक्षा, बाल विवाह रोकथाम और लैंगिक समानता की जानकारी दी। सखी वार्ता के दौरान छात्राओं की समस्याएं और जिज्ञासाएं सुनी गईं तथा उनके समाधान की जानकारी दी गई। इस दौरान मासिक धर्म स्वच्छता, स्वास्थ्य सावधानियों और विभागीय योजनाओं व सहायता सेवाओं के बारे में भी जागरूक किया गया।
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