फलका में 14 पशुपालकों के बीच तीन-तीन बकरियों का वितरण
फलका में 14 पशुपालकों के बीच तीन-तीन बकरियों का वितरण फलका में 14 पशुपालकों के बीच तीन-तीन बकरियों का वितरणफलका में 14 पशुपालकों के बीच तीन-तीन बकरियो
फलका, एक संवाददाता शुक्रवार को फलका पशु चिकित्सालय परिसर में पशुपालन विभाग की 'समेकित भेड़ एवं बकरी विकास योजना' के तहत अनुदानित दर पर चयनित पशुपालकों के बीच बकरियों का वितरण किया गया। योजना के तहत कुल 14 लाभार्थियों के बीच प्रति लाभार्थी तीन-तीन बकरियों का वितरण किया गया।जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉ. प्रमोद कुमार मेहता ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में बकरी पालन को बेहतर तरीके से अपनाकर इसे परिवार की आजीविका और आमदनी का मजबूत स्रोत बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जिले के लिए इस योजना के तहत कुल 262 लाभार्थियों का चयन किया गया है, जिसमें फलका प्रखंड से 14 लाभार्थी शामिल हैं।
इन 14 लाभार्थियों में सामान्य वर्ग से दो, अनुसूचित जाति से पांच तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग से सात लाभार्थियों को लिया गया है। फलका के प्रभारी पशु चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. सुजीत कुमार ने सभी पशुपालकों को बकरियों की उचित देखरेख, सही खान-पान एवं समय पर टीकाकरण कराने की सलाह दी,ताकि बकरियों को बीमारियों से बचाया जा सके। इस मौके पर राकेश भारती,दीपक कुमार,रोहित कुमार,शंकर कुमार,राजू कुमार आदि मौजूद थे।
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