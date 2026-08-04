1100 बोरी डीएपी और यूरिया का हुआ वितरण
फोटो-03- परिषदीय में पढ़ाने वाले हर ब्लाक से तीन से चार शिक्षकों को पहले चरण में दिया जाएगा प्रशिक्षण - परिषदीय में पढ़ाने वाले हर ब्लाक से तीन से चार
जमानियां। धान की रोपाई के बाद फसल की बेहतर बढ़वार को देखते हुए मंगलवार को साधन सहकारी समिति बघरी पर किसानों के बीच डीएपी और यूरिया खाद का वितरण किया गया। समिति सचिव संदीप कुमार कुशवाहा ने बताया कि किसानों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए उर्वरक की पर्याप्त खेप उपलब्ध कराई गई है। कृषि विभाग के नियमों एवं बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर किसानों को निर्धारित मात्रा में खाद वितरित की गई। उन्होंने बताया कि मंगलवार को समिति से कुल 1100 बोरी डीएपी और यूरिया का वितरण किया गया। खाद लेने के लिए बड़ी संख्या में किसान समिति पहुंचे, जहां उन्हें कतारबद्ध तरीके से उर्वरक उपलब्ध कराया गया।
किसान विजय यादव, दयाशंकर सिंह यादव, पप्पू यादव, रजिंदर यादव, शिवबचन यादव और धर्मेंद्र यादव सहित अन्य किसानों ने समय पर खाद उपलब्ध कराने पर संतोष जताया। किसानों का कहना है कि समय पर उर्वरक मिलने से धान की फसल को पर्याप्त पोषण मिलेगा और उत्पादन बेहतर होने की उम्मीद है।
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