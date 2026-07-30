पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ दिलाना जिम्मेदारी

दुद्धी, हिन्दुस्तान संवाद। मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत ब्लाक सभागार कक्ष में गुरुवार को लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र/चाभी वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान ब्लाक क्षेत्र के विभिन्न गांव से आए 77 लाभार्थियों में दर्जा प्राप्त राज्यमंत्री जीत सिंह खरवार और खंड विकास अधिकारी डॉ जितेंद्र नाथ दुबे ने स्वीकृति पत्र एवं चाबी वितरित किया। इस दौरान मुख्य अतिथि दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री जीत सिंह खरवार ने कहा कि सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जा रहा है। इसका एक छोटा सा उदारहण मुख्यमंत्री आवास योजना है जिससे आप सभी लाभांवित हो रहे है।

प्रत्येक लाभार्थी का पक्का मकान बनवाना प्रधानमंत्री का लक्ष्य है, जिसके क्रम में ग्रामीणों के सर्वे उपरांत नए लाभर्थियों के सूची का भी प्रकाशन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 2017 से पूर्व गांव में चूल्हे पर खाना बनता था, लेकिन आज उज्ज्वला योजना का लाभ महिलाओं को मिल रहा है। बीडीओ जितेन्द्र नाथ दुबे ने कहा कि ब्लाक क्षेत्र के रजखड़, झारो, धनौरा, दिघुल सहित 77 लाभार्थियों को गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास की स्वीकृति पत्र/चाभी का वितरण किया गया। इसमें 51 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र एवं 26 लाभार्थियों को चाभी शामिल है। उन्होंने कहा कि पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ दिलाना हमारी जिम्मेदारी है जिसके लिए गांव गांव में तैनात ब्लाक के कर्मचारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे है। यदि किसी लाभार्थी को लगता है कि उन्हें योजनाओं से लाभान्वित करने में परेशान किया जा रहा है तो वे सीधे कार्यालय से संपर्क करे और किसी तरह का पारितोषिक देने से परहेज करे। संचालन बीओ धर्मेंद्र कुमार ने किया। इस मौके पर भाजपा जिला मंत्री मनोज सिंह, नगर पंचायत अध्यक्ष कमलेश मोहन, मंडल अध्यक्ष दीपक शाह, एडीओ पंचायत आशुतोष श्रीवास्तव, राकेश मौर्या, सुरेंद्र कुमार, अरुण वर्मा आदि मौजूद रहे।