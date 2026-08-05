दिव्यांग बच्चों के बीच सहायक उपकरण का वितरण
दुमका में समग्र शिक्षा अभियान के तहत विशेष सहायक उपकरण वितरण शिविर का आयोजन किया गया। इसमें 42 दिव्यांग बच्चों को ट्राइसाइकिल, व्हीलचेयर और अन्य सहायक उपकरण प्रदान किए गए। इसका उद्देश्य दिव्यांग बच्चों की शिक्षा और दैनिक जीवन को सरल बनाना है। इस शिविर में कई विशेषज्ञों और सदस्यों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
दुमका, प्रतिनिधि। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत समावेशी शिक्षा कार्यक्रम के तहत जामा प्रखंड के सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत दिव्यांग छात्र-छात्राओं के लिए विशेष सहायक उपकरण वितरण शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा अभियान झारखंड के निर्देशानुसार आयोजित हुआ। शिविर में पूर्व से चिन्हित एवं चिकित्सीय मूल्यांकन पूर्ण कर चुके पात्र 58 दिव्यांग बच्चों में से 42 दिव्यांग बच्चों के बीच उनकी आवश्यकता के अनुसार ट्राइसाइकिल, व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र, कैलीपर्स, ब्रेल किट सहित अन्य सहायक उपकरण वितरित किए गए। इसका उद्देश्य दिव्यांग बच्चों की शिक्षा और दैनिक जीवन को अधिक सुगम बनाना है। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य दिव्यांग बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना तथा उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
शिविर के सफल संचालन में वितरण एजेंसी भारत सरकार की एलिम्को से डॉ. धनंजय मंडल, डॉ. ज्ञानेन्दु कुमार सिंह, रवि कुमार एवं हर्ष कटियार का सहयोग रहा। बिरसा दिव्यांग समिति के अध्यक्ष नीतेश कुमार, कोषाध्यक्ष प्रियतम कुमार सिंह, लेखापाल उपेन्द्र राय भी उपस्थित थे। कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका दुमका सदर के विशेष शिक्षक अजित पाठक, अजय यादव एवं सोनी कुमारी ने निभाई।
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