दिव्यांग बच्चों के बीच सहायक उपकरण का वितरण

दुमका, प्रतिनिधि। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत समावेशी शिक्षा कार्यक्रम के तहत जामा प्रखंड के सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत दिव्यांग छात्र-छात्राओं के लिए विशेष सहायक उपकरण वितरण शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा अभियान झारखंड के निर्देशानुसार आयोजित हुआ। शिविर में पूर्व से चिन्हित एवं चिकित्सीय मूल्यांकन पूर्ण कर चुके पात्र 58 दिव्यांग बच्चों में से 42 दिव्यांग बच्चों के बीच उनकी आवश्यकता के अनुसार ट्राइसाइकिल, व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र, कैलीपर्स, ब्रेल किट सहित अन्य सहायक उपकरण वितरित किए गए। इसका उद्देश्य दिव्यांग बच्चों की शिक्षा और दैनिक जीवन को अधिक सुगम बनाना है। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य दिव्यांग बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना तथा उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप सुविधाएं उपलब्ध कराना है।