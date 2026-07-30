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70 दिव्यांग बच्चों के बीच सहायक उपकरणों का किया गया वितरण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दुमका
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जामा प्रखंड मुख्यालय में समग्र शिक्षा अभियान के तहत दिव्यांग छात्रों के लिए विशेष सहायक उपकरण वितरण शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में 70 दिव्यांग बच्चों में से 49 को ट्राइसाइकिल, व्हीलचेयर और श्रोण यंत्र जैसी सुविधाएं प्रदान की गईं, ताकि उनकी शिक्षा और दैनिक जीवन अधिक सरल हो सके।

70 दिव्यांग बच्चों के बीच सहायक उपकरणों का किया गया वितरण
70 दिव्यांग बच्चों के बीच सहायक उपकरणों का किया गया वितरण

जामा। जामा प्रखंड मुख्यालय के प्रखंड संसाधन केन्द्र में समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत समावेशी शिक्षा कार्यक्रम के तहत गुरुवार को सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत दिव्यांग छात्र-छात्राओं के लिए विशेष सहायक उपकरण वितरण शिविर का आयोजन किया गया। राज्य परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा अभियान झारखंड के निर्देशानुसार आयोजित हुआ। शिविर में पूर्व से चिन्हित एवं चिकित्सीय मूल्यांकन पूर्ण कर चुके पात्र 70 दिव्यांग बच्चों में 49 दिव्यांग के बीच उनकी आवश्यकता के अनुसार ट्राइसाइकिल, व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र, कैपिलर्स, ब्रेल किट सहित अन्य सहायक उपकरण वितरित किए गए, ताकि उनकी शिक्षा और दैनिक जीवन को अधिक सुगम बनाया जा सके। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य दिव्यांग बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना तथा उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

उन्होंने कहा कि शिविर के सफल संचालन के लिए वितरण एजेंसी भारत सरकार एलिम्को से डॉ धनंजय मंडल, डॉ ज्ञानेन्दु कुमार सिंह, रवि कुमार एवं हर्ष कटिया साथ ही जिला प्रभारी डोली कुमारी एवं बीईईओ एस्थर मुर्मू उपस्थित थी। मौके पर रिसोर्स शिक्षक, अजीत कुमार पाठक, सुनील, बंदना कुमारी, अजय कुमार यादव सहित प्रखंड कर्मी मुनेश्वर मंडल, अजय कुमार, संतोष कुमार, अब्दुल बाहब एवं अन्य कर्मी उपस्थित थे।

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