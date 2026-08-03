21 सितंबर से 4 अगस्त तक भागलपुर रूट की कई ट्रेनें रद्द रहेगी

राजेन्द्र पुल के समानांतर नये रेल पुल से परिचालन के लिए एनआई वर्क होगा कुछ

भागलपुर, प्रधान संवाददाता। मोकामा के पास गंगा नदी पर स्थित राजेन्द्र पुल के समानांतर नये रेल पुल को चालू करने के लिए एनआई वर्क कराया जाएगा। इसके कारण 21 सितंबर से 4 अक्टूबर तक भागलपुर रूट की कई ट्रेनें बाधित रहेगी। कुछ ट्रेनें रद्द घोषित कर दी गई है तो कुछ ट्रेनों को डाइवर्ट करने या शॉर्ट टर्मिनेट करने की घोषणा की गई है।

रद्द ट्रेनों की जानकारी 1959 में बना राजेन्द्र पुल अभी भी सिंगल लाइन है

वर्तमान में मोकामा और बरौनी के बीच गंगा नदी पर स्थित 1.9 किमी लंबा रेल-सह-सड़क राजेन्द्र पुल का निर्माण वर्ष 1959 में किया गया था। मौजूदा राजेन्द्र पुल पर अभी सिंगल लाइन है और कुछ तकनीकी बाधाओं के कारण इस पुल पर रेल लाइन का दोहरीकरण करना संभव नहीं है। इसलिए 2015-16 के रेल बजट में प्रावधान के बाद यहां एक समानांतर रेल पुल के निर्माण कराया गया। नया पुल वर्तमान राजेन्द्र पुल के समानान्तर 50 मीटर की दूरी पर बनाया गया है। इस पुल पर दोहरी रेल लाइन का प्रावधान है। मुख्य पुल की लम्बाई करीब 1.9 किमी तथा एप्रोच लाइन सहित कुल लम्बाई 14 किमी है।

रद्द ट्रेनों का तिथिवार विवरण मालदा टाउन-पटना एक्सप्रेस - 20 सितंबर, 23 सितंबर, 25 सितंबर, 27 सितंबर, 30 सितंबर और 2 अक्टूबर को रद्द रहेगी।

पटना-मालदा टाउन एक्सप्रेस- 21 सितंबर, 24 सितंबर, 26 सितंबर, 28 सितंबर, 1 अक्टूबर और 3 अक्टूबर को रद्द रहेगी।

नई दिल्ली-मालदा टाउन न्यू फरक्का एक्सप्रेस- 20 सितंबर, 24 सितंबर, 27 सितंबर, 1 अक्टूबर,

मालदा टाउन-नई दिल्ली न्यू फरक्का एक्सप्रेस- 22 सितंबर, 26 सितंबर, 29 सितंबर, 3 अक्टूबर,

भागलपुर-अजमेर एक्सप्रेस- 24 सितंबर

उधना-मालदा टाउन स्पेशल- 24 सितंबर, 1 अक्टूबर,

मालदा टाउन- उधना एक्स्रपेस- 4 अक्टूबर

मालदा टाउन-आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस- 25 सितंबर, 2 अक्टूबर,

अजमेर-भागलपुर एक्सप्रेस- 26 सितंबर, 3 अक्टूबर,

भागलपुर-अजमेर एक्सप्रेस- 1 अक्टूबर

गाड़ी सं. 13430 आनंद विहार टर्मिनल-मालदा टाउन एक्सप्रेस- 26 सितंबर, 3 अक्टूबर,

भागलपुर- मुजफ्फरपुर-भागलपुर एक्सप्रेस- 25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक