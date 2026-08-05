कोल्हान में 4.06 लाख राशन लाभुकों के नाम कटेंगे

राशन कार्ड योजना में सरकारी लाभार्थी और अपात्र लाभार्थियों की पहचान की गई है। पूर्वी सिंहभूम में 2554 अपात्र लाभार्थियों के राशन कार्ड रद्द किए जाएंगे, जिनमें आयकरदाता और चारपहिया वाहन मालिक शामिल हैं। यह कार्रवाई खाद्य जन वितरण विभाग के सचिव के आदेश पर की जा रही है।

राशन कार्ड बनाना है गरीबों का, परंतु अमीरों ने भी बनवा लिया है। इसमें आयकरदाता, सरकारी नौकरी वाले, कंपनी के निदेशक, चारपहिया वाहन मालिक और लाखों-करोड़ों रुपए का सालाना टर्नओवर वाले भी शामिल हैं। केपीआई वर्जन-2 ने ऐसे सभी अपात्र लाभुकों को खोज निकाला है। पूर्वी सिंहभूम जिले में ऐसे लाभुकों की संख्या 2554 है। इनके राशन कार्ड रद्द किये जाएंगे। दूसरी ओर, ऐसे अपात्र लाभुक जिनके नाम राशन कार्ड में होने ही नहीं चाहिए, उनकी संख्या सिर्फ पूर्वी सिंहभूम जिले में एक लाख 63 हजार 776, पश्चिमी सिंहभूम जिले में दो लाख 10 हजार, 644 और सरायकेला खरसावां जिले में 31,833 है। कुल मिलाकर कोल्हान में ऐसे अपात्र और छद्म लाभुकों की कुल संख्या चार लाख छह हजार 253 है。

अपात्र लाभियों की पहचान जिनके नाम राशन कार्ड से हटाये जाएंगे उनमें साइलेंट लाभुक, ऐसे लाभुक जिनका नाम दो जगह है, सौ साल से अधिक उम्र के, 18 साल से कम उम्र का एक नाम वाले राशन कार्ड वाले भी शामिल हैं। इन सभी की जांच करने का आदेश जिला उपायुक्त को खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव राजेश कुमार शर्मा ने पूर्वी सिंहभूम सहित सभी जिलों के उपायुक्त को दिए हैं।

कार्रवाई का आदेश उपायुक्त के आदेश के आलोक में विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी और जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने सभी पणन और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को ऐसे अपात्र लाभुकों के नाम हटाने का आदेश दिये हैं। वैसे तो 2 अगस्त तक ही नाम हटाना था। परंतु अगले दो-तीन दिनों में यह कार्रवाई पूरी कर आपूर्ति विभाग को कार्यवाही रिपोर्ट भेजी जाएगी।

पिछले साल की कार्रवाई उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व पिछले साल भी केपीआई वर्जन-1 में करीब डेढ़ लाख नाम सिर्फ पूर्वी सिंहभूम जिले में हटाये गये थे।

अपात्र लाभुक पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम सरायकेला खरसावां

नौकरी वाले 61 18 21

कंपनी निदेशक 1,239 132 400

चारपहिया मालिक 3,394 274 764

आयकरदाता 21,100 3,982 4,933

लाखों टर्नओवर वाले 1,254 212 395

कुल 1,63,776 2,10,644 31,833