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क्वालिटी बार प्रकरण में आजम पर चार्ज फ्रेम नहीं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामपुर
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शहर के क्वालिटी बार प्रकरण में सपा नेता आजम खां और उनके परिजनों पर आरोप तय नहीं हो सके। बचाव पक्ष के स्थगन के कारण सुनवाई टल गई और अगली सुनवाई 14 अगस्त को होगी। साथ ही, आजम पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में भी सुनवाई गवाह की अनुपस्थिति में आगे बढ़ गई।

क्वालिटी बार प्रकरण में आजम पर चार्ज फ्रेम नहीं

शहर के चर्चित क्वालिटी बार प्रकरण में एक बार फिर सपा नेता आजम खां और उनके परिजनों पर आरोप तय नहीं हो सके। बचाव पक्ष के स्थगन के चलते शुक्रवार को सुनवाई टल गई। अब इस मामले में अगली सुनवाई 14 अगस्त को होगी। वहीं दूसरी ओर आजम पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में शहर कोतवाली में दर्ज केस में शुक्रवार को सुनवाई होनी थी जो गवाह के नहीं पहुंचने के चलते टल गई। अब इस मामले में 14 अगस्त को सुनवाई होगी।

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