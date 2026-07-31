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बीबीएमकेयू ने सीएएस प्रोन्नति पर वापस लिया सत्यापन संबंधी आदेश

By Amit Ranjan
हिन्दुस्तान, धनबाद
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बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में शिक्षकों की प्रोन्नति प्रक्रिया को लेकर विवाद समाप्त हो गया है। शिक्षक संघ के विरोध और एकेडमिक काउंसिल की बैठक के बहिष्कार के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने रिफ्रेशर और ओरिएंटेशन कोर्स के प्रमाणपत्रों के सत्यापन संबंधी आदेश वापस ले लिए हैं।

बीबीएमकेयू ने सीएएस प्रोन्नति पर वापस लिया सत्यापन संबंधी आदेश

बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय (बीबीएमकेयू) में कॅरियर एडवांसमेंट स्कीम (सीएएस) के तहत शिक्षकों की प्रोन्नति प्रक्रिया को लेकर जारी विवाद फिलहाल समाप्त हो गया है। शिक्षक संघ के तीव्र विरोध और एकेडमिक काउंसिल की बैठक के बहिष्कार के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने रिफ्रेशर एवं ओरिएंटेशन कोर्स के प्रमाणपत्रों के सत्यापन तथा अतिरिक्त दस्तावेज उपलब्ध कराने संबंधी आदेश वापस ले लिया है। कुलपति प्रो. रामकुमार सिंह के निर्देश पर रजिस्ट्रार ने गुरुवार को इस आशय का पत्र जारी किया। विश्वविद्यालय प्रशासन ने 23 जुलाई को सभी संकायाध्यक्षों, स्नातकोत्तर विभागाध्यक्षों और अंगीभूत कॉलेजों के प्राचार्यों को पत्र भेजकर सीएएस के लंबित प्रोन्नति प्रस्तावों के साथ जमा रिफ्रेशर एवं ओरिएंटेशन कोर्स के प्रमाण पत्रों की प्रामाणिकता की जांच कराने का निर्देश दिया था। साथ ही संबंधित शिक्षकों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी), अवकाश स्वीकृति आदेश, अवकाश अभिलेख, ज्वाइनिंग लेटर और रिलीविंग लेटर अनिवार्य रूप से संलग्न करने को कहा गया था। भविष्य में भेजे जाने वाले सभी प्रोन्नति प्रस्तावों पर भी यही व्यवस्था लागू करने का निर्देश दिया गया था.

विरोध की शुरुआत

आदेश जारी होते ही बीबीएमकेयू शिक्षक संघ ने इसका विरोध शुरू कर दिया। संघ का कहना था कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के मानकों के अनुरूप जारी रिफ्रेशर और ओरिएंटेशन कोर्स के प्रमाणपत्र अपने आप में वैध और पर्याप्त हैं। ऐसे में अतिरिक्त दस्तावेजों की मांग करना न केवल अनावश्यक है, बल्कि शिक्षकों की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा करने जैसा है।

एकेडमिक काउंसिल का बहिष्कार

इस विरोध को तेज करते हुए शिक्षक संघ ने बुधवार को एकेडमिक काउंसिल की बैठक का बहिष्कार किया था। इसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने पूरे मामले की समीक्षा की और अंततः आदेश वापस लेने का निर्णय लिया।

शिक्षक संघ की जीत

बीबीएमकेयू शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉ धर्मेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि शिक्षक संघ की एकजुटता और लगातार विरोध के कारण विश्वविद्यालय प्रशासन को अपना निर्णय वापस लेना पड़ा। उन्होंने कहा कि पत्र में कई प्रावधान तथ्यात्मक रूप से गलत थे और इससे शिक्षकों के प्रति अविश्वास का संदेश जा रहा था। उन्होंने कहा कि जब शिक्षक यूजीसी के नियमों के अनुरूप वैध प्रमाणपत्र उपलब्ध करा रहे हैं, तब अतिरिक्त दस्तावेजों की मांग का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने इसे शिक्षक संघ की सार्थक पहल और शिक्षकों की एकता की जीत बताया।

FAQs

बीबीएमकेयू में शिक्षकों की प्रोन्नति प्रक्रिया से संबंधित विवाद कब समाप्त हुआ?
बीबीएमकेयू में शिक्षकों की प्रोन्नति प्रक्रिया से संबंधित विवाद हाल ही में समाप्त हुआ है।

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Amit Ranjan

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Amit Ranjan

शॉर्ट बायो: अमित रंजन पिछले 18 वर्षों से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में ‘हिन्दुस्तान’ में प्रिंसिपल कंटेंट क्रिएटर के पद पर कार्यरत हैं।


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अमित रंजन भारतीय प्रिंट और डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 18 वर्षों से अधिक का समृद्ध अनुभव है। वर्तमान में वह ‘हिन्दुस्तान’ और ‘लाइव हिन्दुस्तान’ प्रिंसिपल कंटेंट क्रिएटर के रूप में कार्यरत हैं। दिसंबर 2014 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने बदलते मीडिया ट्रेंड्स, डिजिटल ऑडियंस बिहेवियर और कंटेंट स्ट्रेटेजी पर मजबूत पकड़ बनाई है। तथ्यपरक, विश्वसनीय और पाठक-केंद्रित रिपोर्टिंग उनकी पहचान है।


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अमित रंजन ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत दैनिक जागरण से की। इसके बाद प्रभात खबर और दैनिक भास्कर में भी काम किया। जहां उन्होंने अपनी पत्रकारिता की ठोस बुनियाद तैयार की। वर्ष 2014 में वह हिन्दुस्तान से जुड़े और यहीं से ‘लाइव हिन्दुस्तान’ के माध्यम से न्यू मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में सक्रिय भूमिका निभाई। इस दौरान उन्होंने हेल्थ, बिजनेस, स्पेशल स्टोरीज़ और करंट अफेयर्स से जुड़े कई अहम विषयों का प्रभावशाली कवरेज किया।


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