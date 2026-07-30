भाइयों ने जमीन हड़पने को बहन से मारपीट की, केस दर्ज
भाइयों ने जमीन हड़पने को बहन से मारपीट की, केस दर्ज भाइयों ने जमीन हड़पने को बहन से मारपीट की, केस दर्ज भाइयों ने जमीन हड़पने को बहन से मारपीट की, केस दर्ज
सिडकुल थाना क्षेत्र में पैतृक जमीन के विवाद को लेकर एक महिला ने अपने तीन सगे भाइयों पर मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। मामले में पीड़िता ने पुलिस को शिकायत की है। पीड़िता का आरोप है कि उसके भाइयों ने जबरन कोरे कागजों पर हस्ताक्षर करा लिया। मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया है। शालू पुत्री स्व. सेवाराम निवासी नवोदय नगर ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसके पिता ने दो बीघा पैतृक जमीन दान में दी थी। लेकिन उसके भाई ऋषभ, सौरभ और अक्षय जमीन अपने नाम कराने का दबाव बना रहे हैं।
शिकायत पत्र में आरोप है कि 14 जुलाई को बातचीत के बहाने पीड़िता को घर बुलाकर तीनों आरोपियों ने जमीन नाम करने का दबाव बनाया। विरोध करने पर मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी गई। आरोप है कि तीनों ने इस दौरान जबरन कोरे कागजों पर हस्ताक्षर करा लिए। पीड़िता ने बताया कि मौसी पिंकी और मौसा दीपक ने बीच बचाव कर उसे बचाया। थाना प्रभारी अजय शाह ने बताया कि तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।.
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