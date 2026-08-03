रोजगार एवं पुनर्वास को लेकर विस्थापितों की बैठक
गम्हरिया में विस्थापित परिवारों की बैठक हुई, जिसमें रोजगार, मुआवजा, पुनर्वास, क्षेत्रीय विकास और अधिकारों पर चर्चा की गई। झारखंड आंदोलनकारी हरमोहन महतो ने विस्थापितों के अधिकारों के लिए संगठित प्रयासों पर जोर दिया। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि समस्याओं को प्रशासन के समक्ष उठाया जाएगा और जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।
गम्हरिया। रापचा पंचायत भवन में रविवार को विस्थापित परिवारों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में बाडूबाद, सिधाड़ीह, कालिकापुर, उपरबेड़ा, सीतारामपुर डैम तथा टाटा-कांड्रा रोड से जुड़े विस्थापित परिवारों ने भाग लिया। बैठक में रोजगार, मुआवजा, पुनर्वास, क्षेत्रीय विकास और विस्थापितों के अधिकारों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता बोकेशवर महतो ने की। मुख्य अतिथि झारखंड आंदोलनकारी हरमोहन महतो ने कहा कि विस्थापित परिवारों को उनके संवैधानिक एवं कानूनी अधिकार दिलाने के लिए संगठित प्रयास जरूरी हैं। उन्होंने सभी विस्थापितों से एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद करने और संगठन को मजबूत बनाने का आह्वान किया।
बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि विस्थापितों की लंबित समस्याओं को प्रशासन और संबंधित कंपनी प्रबंधन के समक्ष प्रभावी ढंग से उठाया जाएगा। साथ ही प्रत्येक विस्थापित गांव में जनजागरूकता अभियान चलाकर अधिक से अधिक परिवारों को संगठन से जोड़ने का भी निर्णय लिया गया। बैठक में संजय मंडल, मनोज महाली, लखन महाली, सबिता महतो, वीणा महतो, भरत मंडल, अजय मार्डी, बाबूलाल मार्डी, आशीष हांसदा, शिशिर मंडल, महादेव महतो और राकेश महाली समेत कई लोग उपस्थित थे।
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