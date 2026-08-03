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विश्व आदिवासी दिवस को लेकर कमेटी का विस्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चाईबासा
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रविवार को जगन्नाथपुर में कोल्हान आदिवासी अधिकार मंच की बैठक हुई, जिसमें संगठन के विस्तार, शिक्षा और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा की गई। विश्व आदिवासी दिवस की तैयारी पर जोर दिया गया और आयोजन को पारंपरिक संस्कृति और आदिवासी अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए महत्त्वपूर्ण बताया गया।

विश्व आदिवासी दिवस को लेकर कमेटी का विस्तार

जगन्नाथपुर संवाददाता। रविवार को जगन्नाथपुर स्थित कोल्हान हितैषी क्लब में कोल्हान आदिवासी अधिकार मंच की बैठक संरक्षण लक्ष्मी नारायण गागराई की अध्यक्षता में हुई। बैठक में संगठन के विस्तार, सामाजिक मुद्दों, शिक्षा तथा आगामी कार्यक्रमों को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक के दौरान मंच की कमेटी के विस्तार पर विचार-विमर्श किया गया तथा संगठन को और अधिक सशक्त एवं सक्रिय बनाने पर सहमति बनी। इसके साथ ही समाज में शिक्षा के महत्व, सामाजिक समस्याओं के समाधान तथा जनजागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न पहल करने का निर्णय लिया गया। बैठक का मुख्य विषय 9 अगस्त को मनाए जाने वाले विश्व आदिवासी दिवस की तैयारियां रहीं।

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इस अवसर पर विस्तृत चर्चा के बाद सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस वर्ष विश्व आदिवासी दिवस का आयोजन कोल्हान आदिवासी अधिकार मंच द्वारा जगन्नाथपुर स्थित कोल्हान हितैषी क्लब में किया जाएगा। बैठक में संगठन के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने विश्व आदिवासी दिवस को पारंपरिक संस्कृति, सामाजिक एकता और आदिवासी अधिकारों के प्रति जागरूकता का संदेश देने वाला आयोजन बनाने का संकल्प लिया। मौके पर लक्ष्मी नारायण गागराई, सुष्मिता चातोम्बा, संजय पुर्ति, मनोज कुमार तिरिया, वीरेंद्र केराई, राजू लागुरी, जूनारन पूर्ति, पचाये लागुरी तथा अन्य लोग उपस्थित थे।

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