शिक्षा डिग्री नहीं, व्यक्तित्व और राष्ट्र निर्माण का है आधार

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के सफल क्रियान्वयन पर चर्चा

चौगाईं, एक संवाददाता। राजकीय डिग्री महाविद्यालय चौगाईं में बुधवार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के सफल क्रियान्वयन के 06 वर्ष पूरे होने पर विचार-संगोष्ठी का आयोजन किया गया। प्राचार्य प्रो. गुलाब फलहारी की अध्यक्षता में आयोजित संगोष्ठी में नई शिक्षा नीति के उद्देश्यों, प्रभावी क्रियान्वयन और उच्च विद्यालयी शिक्षा में आए सकारात्मक बदलावों पर विस्तार से चर्चा की गई। इसमें महाविद्यालय के शिक्षकों के साथ प्राथमिक विद्यालय बेलहरी एवं प्राथमिक विद्यालय चौगाईं के शिक्षकों ने भी भाग लेकर अपने विचार साझा किए। प्राचार्य प्रो. गुलाब फलहारी ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 भारतीय शिक्षा व्यवस्था में व्यापक बदलाव की आधारशिला है। यह विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन, अनुसंधान, नवाचार, कौशल विकास तथा बहुविषयक अध्ययन को बढ़ावा देती है। वहीं, अर्थशास्त्र विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉ. आनंद किशोर सिंह ने कहा कि नई शिक्षा नीति भारत को ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में दूरदर्शी पहल है। कौशल विकास, उद्यमिता, इंटर्नशिप और व्यावसायिक शिक्षा पर विशेष बल दिए जाने से विद्यार्थियों की रोजगार क्षमता बढ़ेगी। हिन्दी विभाग की सहायक प्राध्यापिका डॉ. पूनम मौर्या ने कहा कि नई शिक्षा नीति भारतीय भाषाओं, ज्ञान परंपरा व सांस्कृतिक विरासत को शिक्षा के केंद्र में स्थापित करती है। मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता, रचनात्मकता और आत्मविश्वास को सुदृढ़ बनाती है। संगोष्ठी में महाविद्यालय व प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के साथ विद्यार्थियों ने भाग लिया।