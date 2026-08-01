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हरियाणा की मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर विसंगतियां

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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हरियाणा में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दौरान मतदाता सूची में भारी विसंगतियां पाई गई हैं। 24.13 लाख मतदाता पंजीकृत पते पर नहीं मिले, जबकि 7.66 लाख मतदाताओं का निधन हो चुका है। 2.04 लाख मतदाता एक से अधिक स्थानों पर सूचीबद्ध हैं। 83.61 प्रतिशत मतदाताओं से गणना प्रपत्र प्राप्त हुए हैं।

हरियाणा की मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर विसंगतियां

पंचकूला, एजेंसी। हरियाणा में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान में बड़े पैमाने पर मतदाता सूची में विसंगतियां सामने आई हैं। निर्वाचन विभाग के अनुसार, सत्यापन अभियान के दौरान 24.13 लाख मतदाता पंजीकृत पते पर नहीं मिले, जबकि 7.66 लाख मतदाताओं के निधन की पुष्टि हुई है। इसके अलावा 2.04 लाख मतदाताओं के नाम एक से अधिक स्थानों की मतदाता सूची में दर्ज पाए गए हैं। विभाग के मुताबिक, राज्य के 83.61 प्रतिशत मतदाताओं से गणना प्रपत्र प्राप्त हो चुके हैं। बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) ने घर-घर जाकर लगभग 1.72 करोड़ मतदाताओं का सत्यापन किया। इस दौरान 24.13 लाख मतदाता पंजीकृत पते पर नहीं मिले।

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इनमें ऐसे लोग शामिल हैं, जो दूसरे शहर या राज्य में स्थानांतरित हो चुके हैं, लंबे समय से अनुपस्थित हैं या निर्धिारित अवधि में गणना प्रपत्र जमा नहीं करा सके। विभाग ने स्पष्ट किया है कि दस्तावेजों के सत्यापन के बाद प्रत्येक पात्र मतदाता का नाम केवल एक ही स्थान पर रखा जाएगा।

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