एमआईटी में मारपीट मामले में कार्रवाई शुरू
मुजफ्फरपुर के एमआईटी में एमटेक और बीटेक छात्रों के बीच हुई मारपीट के मामले में अनुशासन समिति ने कार्रवाई शुरू की। आरोपी छात्रों और उनके माता-पिता से बात की गई, लेकिन तीनों माता-पिता बैठक में नहीं पहुंचे। कार्रवाई पूरी नहीं हो सकी और उन्हें फिर से बुलाने का निर्देश दिया गया।
मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। एमआईटी में पिछले दिनों एमटेक और बीटेक छात्रों के बीच हुई मारपीट के मामले में कार्रवाई शुरू हो गयी है। एमआईटी में अनुशासन समिति की बैठक बुलायी गयी और आरोपी छात्रों और उनके माता-पिता से बात की गयी। अनुशासन समिति की बैठक में आरोपी तीन छात्रों के माता-पिता नहीं पहुंचे। इनके नहीं पहुंचने से कार्रवाई पूरी नहीं हो सकी।सूत्रों ने बताया कि तीनों छात्रों को अपने माता-पिता को बुलाने का निर्देश फिर दिया गया है। इस मारपीट के बाद एमटेक के छात्रों ने बीटेक छात्रों के बारे में लिखित शिकायत की थी। बीटेक के छात्रों का नाम भी अपनी शिकायत में लिखा था।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें