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एमआईटी में मारपीट मामले में कार्रवाई शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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मुजफ्फरपुर के एमआईटी में एमटेक और बीटेक छात्रों के बीच हुई मारपीट के मामले में अनुशासन समिति ने कार्रवाई शुरू की। आरोपी छात्रों और उनके माता-पिता से बात की गई, लेकिन तीनों माता-पिता बैठक में नहीं पहुंचे। कार्रवाई पूरी नहीं हो सकी और उन्हें फिर से बुलाने का निर्देश दिया गया।

एमआईटी में मारपीट मामले में कार्रवाई शुरू

मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। एमआईटी में पिछले दिनों एमटेक और बीटेक छात्रों के बीच हुई मारपीट के मामले में कार्रवाई शुरू हो गयी है। एमआईटी में अनुशासन समिति की बैठक बुलायी गयी और आरोपी छात्रों और उनके माता-पिता से बात की गयी। अनुशासन समिति की बैठक में आरोपी तीन छात्रों के माता-पिता नहीं पहुंचे। इनके नहीं पहुंचने से कार्रवाई पूरी नहीं हो सकी।सूत्रों ने बताया कि तीनों छात्रों को अपने माता-पिता को बुलाने का निर्देश फिर दिया गया है। इस मारपीट के बाद एमटेक के छात्रों ने बीटेक छात्रों के बारे में लिखित शिकायत की थी। बीटेक के छात्रों का नाम भी अपनी शिकायत में लिखा था।

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