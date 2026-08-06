एलएलएम छात्र पर अनुशासनहीनता के आरोप, विश्वविद्यालय ने रिजल्ट व परिसर में प्रवेश पर रोक लगाई
महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय ने एलएलएम प्रथम वर्ष के छात्र पवन कुमार के खिलाफ गंभीर अनुशासनहीनता और शिक्षकों को धमकाने के आरोप में जांच शुरू की है। छात्र पर अधिक अंक दिलाने के लिए दबाव बनाने और आपत्तिजनक संदेश भेजने के आरोप हैं। विश्वविद्यालय ने छात्र के प्रवेश पर रोक लगाई है।
महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय ने एलएलएम प्रथम वर्ष के छात्र पवन कुमार के खिलाफ गंभीर अनुशासनहीनता, शिक्षकों व अधिकारियों से अभद्र व्यवहार और धमकी देने के आरोपों को लेकर खुला पत्र जारी किया है। विश्वविद्यालय के अनुसार छात्र पर आंतरिक परीक्षा में अधिक अंक दिलाने के लिए दबाव बनाने, एक शिक्षिका को आपत्तिजनक संदेश भेजने और उनके घर जाकर धमकी देने सहित कई गंभीर आरोप हैं। इसके अलावा महिला उत्पीड़न प्रकोष्ठ की संयोजिका, सुरक्षा प्रभारी और अन्य अधिकारियों को भी धमकी देने की शिकायतें मिली हैं। विश्वविद्यालय ने जांच में सहयोग न करने पर छात्र का परीक्षाफल और चरित्र प्रमाण पत्र रोक दिया है तथा परिसर में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है।
प्रशासन ने छात्र व उसके अभिभावकों को साक्ष्यों के साथ अनुशासन समिति के समक्ष उपस्थित होकर पक्ष रखने का अंतिम अवसर दिया है, अन्यथा नियमानुसार आगे की कार्रवाई करने की बात कही है।
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