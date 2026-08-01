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लोहाघाट में 24 लाभार्थियों को मिली विवेकाधीन कोष से राहत राशि

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चम्पावत
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चम्पावत के लोहाघाट में मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से 24 लाभार्थियों को राहत राशि के चेक सौंपे गए। एसडीएम नीतू डांगर ने कहा कि यह सहायता गंभीर बीमारी, आकस्मिक दुर्घटनाओं और आर्थिक संकट से जूझ रहे परिवारों को समर्थन प्रदान करती है। कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि और स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।

लोहाघाट में 24 लाभार्थियों को मिली विवेकाधीन कोष से राहत राशि

चम्पावत। तहसील परिसर लोहाघाट में सहायता राशि वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एसडीएम नीतू डांगर ने जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से स्वीकृत 24 लाभार्थियों को राहत राशि के चेक प्रदान किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जनप्रतिनिधियों ने कहा कि राज्य सरकार का मुख्य ध्येय सरकारी योजनाओं और सहायता राशि का लाभ आमजन तक अत्यंत सरल, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पहुंचाना है। लाभार्थियों को दफ्तरों के अनावश्यक चक्कर न काटने पड़ें, इसी सोच के साथ सीधे पात्र व्यक्तियों को चेक सौंपे गए हैं। एसडीएम ने कहा कि गंभीर बीमारी, आकस्मिक दुर्घटनाओं और आर्थिक संकट से जूझ रहे परिवारों के लिए मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष एक बड़ा संबल है।

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इस मौके पर सहायता राशि प्राप्त करने वालों में भारती पांडेय, हेमंत पांडेय, कोकिला देवी, चंद्रशेखर राय, हेमचंद्र जोशी, मंजू राय, बची सिंह महर, मीना देवी, स्मृति पांडेय, सुरेश डेविड, गोविंद देवी, रेखा पाटनी, दीपक कुमार, आनंदी देवी, कमला देवी, रेनू कालाकोटी, सुनीता देवी, नंदा देवी, रेवाधर, इनायत अहमद, ताहिर अहमद, सुरेश चंद्र भट्ट, पुष्पा देवी तथा हेमा जोशी शामिल हैं। कार्यक्रम में पालिकाध्यक्ष गोविंद वर्मा, भाजपा प्रदेश महामंत्री निर्मल महारा, भाजपा कार्यकारिणी सदस्य सतीश पांडेय सहित संबंधित विभागीय अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि तथा स्थानीय नागरिक एवं लाभार्थी उपस्थित रहे।

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