आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्तराखंड ने कई उल्लेखनीय कार्य किए : कौशिक

फोटो कार्यशाला :: - भीमताल विकास भवन सभागार में कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक की मौजूदगी में कार्यशाला का आयोजन - अधिकारियों को रिस्पॉन्स, खोज बचाव, राहत

भीमताल, संवाददाता। विकास भवन सभागार में शुक्रवार को आपदा जोखिम न्यूनीकरण विषय पर एक दिनी कार्यशाला आयोजित की गई। शुभारंभ पंचायती राज, आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास मंत्री मदन कौशिक ने किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य ने गत वर्षों में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में अनेक उल्लेखनीय कार्य किए हैं, जो पूरा देश मानता है। उन्होंने कहा कि राज्य में बड़ी-बड़ी आपदाओं के समय त्वरित राहत एवं बचाव कार्य किए गए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्षति को कम किया गया। आपदा से निपटने को सभी विभागों, एजेंसी और संगठनों को लगातार जोड़ा जा रहा है। इसी उद्देश्य से कार्यशाला प्रत्येक जिलास्तर पर आयोजित की जा रही हैं। कौशिक ने कहा कि मुख्यमंत्री हमेशा ही आपदा के दृष्टिगत संवेदनशील रहते हैं।

कार्यशाला का उद्देश्य राज्य आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष विनय रुहेला ने कहा कि कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य आपदा प्रबंधन को लेकर जिलास्तर पर विभागों के बीच बेहतर आपसी सामंजस्य बनाना है। आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट कर्नल (सेवानिवृत्त) रघुवीर सिंह भंडारी ने आपदा के दौरान त्वरित रिस्पॉन्स, खोज बचाव राहत और आपदा प्रबंधन के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भूतपूर्व सैनिकों, अर्धसैनिक बलों के सेवानिवृत्त अधिकारियों और जवानों को राज्य के आपदा प्रबंधन तंत्र से जोड़ा जाएगा, ताकि उनके अनुभव का लाभ राज्य व आपदा प्रबंधन विभाग को मिल सके। अपर सचिव आपदा प्रबंधन प्रकाश चंद्र ने कहा, कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा यह कार्यशाला आयोजित की जा रही है। डॉ. पीडी माथुर ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण के फ्रेमवर्क एवं लक्ष्यों, डॉ. वेदिका पंत ने इंसिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम के प्रभावी क्रियान्वयन, रोहित कुमार ने जीआईएस प्रणाली, सचेत ऐप, निखिल पुनिया ने आपदा प्रबंधन क्षमता विकास आदि जानकारी दी। इससे पहले डीएम ललित मोहन रयाल ने मानसून काल में नैनीताल जिले में प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान एवं राहत कार्यों सहित पुनर्निर्माण कार्यों के लिए विभागों को आवंटित धनराशि के बारे में जानकारी दी। कार्यशाला में विधायक नैनीताल सरिता आर्या, अध्यक्ष जिला पंचायत दीपा दर्मवाल, दर्जाधारी भावना मेहरा, ब्लॉक प्रमुख डॉ. हरीश बिष्ट, सीडीओ नैनीताल अरविंद कुमार पांडे, एडीएम सौरभ असवाल आदि मौजूद रहे।

‘सूचना तंत्र को मजबूत कर रिस्पांस टाइम कम किया जा रहा’

आपदा प्रबंधन तंत्र को मजबूत करना भीमताल। मंत्री मदन कौशिक ने मीडिया से वार्ता करते हुए कहा कि आपदा तंत्र को प्रदेश में मजबूत करने का कार्य किया जा रहा है। सूचना तंत्र को मजबूत करने के साथ ही रिस्पांस टाइम भी कम किया जा रहा है। रिस्पांस टाइम को कम करके किसी भी आपदा की स्थिति में राहत एवं बचाव दल जल्द मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई कर सकेंगे। बेहतर समन्वय, आधुनिक तकनीक और त्वरित प्रतिक्रिया के माध्यम से प्रदेश में आपदा प्रबंधन व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है। उन्होंने उत्तरकाशी की आपदा का उदाहरण देते हुए कहा कि उस समय सबसे पहले मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य शुरू किया गया। उन्होंने कहा कि जिलों से जो भी डिमांड आती है, उसी के अनुसार बजट दिया गया है। नैनीताल जिले के लिए भी डीएम से डिमांड उपलब्ध कराने को कहा गया है।