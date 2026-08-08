अल्मोड़ा में मंत्री कौशिक ने ली अधिकारियों की बैठक
अल्मोड़ा में शनिवार को एक आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यशाला का आयोजन हुआ। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि आपदाओं से निपटने में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी विभागों को जीरो रिस्पॉन्स टाइम पर काम करने की हिदायत दी गई। रिटायर्ड सैनिकों के अनुभव का उपयोग किया जाएगा ताकि राहत कार्यों में तेजी लाई जा सके।
अल्मोड़ा। विकास भवन सभागार में शनिवार को आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यशाला हुई। इस दौरान कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि आपदाओं से निपटने में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अधिकारियों की सीधी जवाबदेही तय होगी। सभी विभागों को आपस में बेहतर तालमेल बिठाकर जीरो रिस्पॉन्स टाइम पर काम करने की सख्त हिदायत दी। कार्यशाला के दौरान जिले में उपलब्ध संसाधनों और विभागीय तैयारियों की समीक्षा हुई। सीडीओ रामजी शरण शर्मा ने पावरपॉइंट से जिले के आपदा प्रबंधन तंत्र का खाका रखा। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि राज्य के आपदा प्रबंधन तंत्र को और अधिक मजबूत करने के लिए अब भूतपूर्व सैनिकों और अर्धसैनिक बलों के रिटायर्ड जवानों के अनुभवों का लाभ लिया जाएगा, जिससे राहत कार्यों में तेजी आ सके।
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