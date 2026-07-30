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आपदा के समय राहत के बताए तरीके

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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बाढ़ से पहले एनडीआरएफ और सिविल डिफेंस ने दारागंज के दशाश्वमेध घाट पर जागरूकता अभियान चलाया। प्रशिक्षण में वज्रपात, आग, भूकंप आदि से बचाव के उपायों के साथ प्राथमिक उपचार और सावधानियों की जानकारी दी गई। प्रशिक्षकों ने लोगों को घबराने की बजाय सुरक्षित रहने और सेवाएं अपनाने की सलाह दी।

आपदा के समय राहत के बताए तरीके

बाढ़ से पहले अब जिम्मेदार अपनी तैयारियों को परख रहे हैं और आमजनों को इसके लिए जागरूक भी कर रहे हैं। गुरुवार शाम दारागंज दशाश्वमेध घाट पर एनडीआरएफ व सिविल डिफेंस की ओर से अभियान चलाया गया। प्रशिक्षण में एनडीआरएफ की टीम ने वज्रपात से बचाव, आग लगने की स्थिति में अग्निशामक यंत्र के उपयोग, भूकंप और भवन ढहने जैसी आपदाओं में सुरक्षित रहने के तरीके, प्राथमिक उपचार, सीपीआर, हार्ट अटैक के शुरुआती लक्षणों की पहचान, बाढ़ के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां व डूबते व्यक्ति के सुरक्षित बचाव के बारे में व्यावहारिक जानकारी दी। प्रशिक्षकों ने कहा कि एक जागरूक और प्रशिक्षित नागरिक न केवल अपनी, बल्कि अपने परिवार और समाज की सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

कार्यक्रम में लोगों से आपदा के समय घबराने के बजाय प्रशिक्षण में बताए गए उपायों को अपनाने की अपील की गई। कार्यक्रम में सिविल डिफेंस के डिविजन वार्डन शशांक ओझा, स्टाफ ऑफिसर मार्कंडेय राय, स्टाफ ऑफिसर सुनील गुप्ता, वरिष्ठ समाजसेवी राजेश पाठक, सेक्टर वार्डन बच्चा पाठक तथा सोनू कुमार, राजू श्रीवास्तव, पियूष गुप्ता, सतीश, अतुल कुशवाहा, सुनील मौर्य, राजेश शुक्ला, श्यामजी जायसवाल आदि मौजूद रहे।

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