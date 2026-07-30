आपदा के समय राहत के बताए तरीके

बाढ़ से पहले अब जिम्मेदार अपनी तैयारियों को परख रहे हैं और आमजनों को इसके लिए जागरूक भी कर रहे हैं। गुरुवार शाम दारागंज दशाश्वमेध घाट पर एनडीआरएफ व सिविल डिफेंस की ओर से अभियान चलाया गया। प्रशिक्षण में एनडीआरएफ की टीम ने वज्रपात से बचाव, आग लगने की स्थिति में अग्निशामक यंत्र के उपयोग, भूकंप और भवन ढहने जैसी आपदाओं में सुरक्षित रहने के तरीके, प्राथमिक उपचार, सीपीआर, हार्ट अटैक के शुरुआती लक्षणों की पहचान, बाढ़ के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां व डूबते व्यक्ति के सुरक्षित बचाव के बारे में व्यावहारिक जानकारी दी। प्रशिक्षकों ने कहा कि एक जागरूक और प्रशिक्षित नागरिक न केवल अपनी, बल्कि अपने परिवार और समाज की सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।