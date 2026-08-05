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मॉक ड्रिल के दौरान 30 घायल विद्यार्थियों को कॉलेज भवन से बाहर निकाला गया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
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फरीदाबाद, अभिषेक शर्मा। पंडित जवाहर लाल नेहरू सरकारी कॉलेज सेक्टर 16 में बुधवार को

मॉक ड्रिल के दौरान 30 घायल विद्यार्थियों को कॉलेज भवन से बाहर निकाला गया

फरीदाबाद, अभिषेक शर्मा। पंडित जवाहर लाल नेहरू सरकारी कॉलेज सेक्टर 16 में बुधवार को आपदा प्रबंधन की मॉक ड्रिल आयोजित की गई। आपदाओं से बचाव एवं आपदा प्रबंधन के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से एक व्यापक मॉक ड्रिल का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। मॉकड्रिल का नेतृत्व जिला राजस्व अधिकारी विकास कुमार द्वारा किया गया। इस मॉक ड्रिल में सिविल डिफेंस विभाग, अग्नि शमन विभाग, पुलिस विभाग, होम गार्ड्स, रेड क्रॉस, स्वास्थ्य, अग्निशमन, डीएचबीवीएन, डीआईपीआरओ और जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद थे। 30 विद्यार्थियों को घायल अवस्था में कॉलेज भवन से बाहर निकाला गया

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मॉक ड्रिल का उद्देश्य

मॉक ड्रिल के दौरान आपदाओं की काल्पनिक स्थिति का सृजन कर विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं गैर-शिक्षण कर्मचारियों को सुरक्षित निकासी, प्राथमिक उपचार, आपातकालीन प्रतिक्रिया तथा राहत एवं बचाव कार्यों की व्यावहारिक जानकारी प्रदान की गई। प्रतिभागियों को आपदा की स्थिति में संयम बनाए रखने, निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन करने तथा प्रशासन के निर्देशों के अनुरूप कार्य करने का प्रशिक्षण दिया गया। इसके बाद सभी QRT टीमों ने पूरी तत्परता और निष्ठा से अपना कार्य किया। 30 विद्यार्थियों को घायल अवस्था में कॉलेज भवन से बाहर निकाला गया, जिन्हें आवश्यक प्राथमिक उपचार देकर सिविल अस्पताल भेज दिया गया।

आपदा प्रबंधन पर जोर

जिला राजस्व अधिकारी विकास कुमार ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के समय जन-धन की हानि को न्यूनतम करने के लिए पूर्व तैयारी, जागरूकता एवं नियमित अभ्यास अत्यंत आवश्यक हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे आपदा प्रबंधन से संबंधित जानकारी अपने परिवार एवं समाज तक भी पहुंचाएं।

पलवल में मॉक ड्रिल का आयोजन

पलवल में भी हुई सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल। डाॅ. भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय में कॉलेज पर अटैक होने से संबंधित स्थिति का सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल के माध्यम से सफल परीक्षण किया गया। इस अभ्यास का उद्देश्य विभिन्न विभागों की आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने की तैयारियों, समन्वय क्षमता तथा त्वरित प्रतिक्रिया प्रणाली का व्यावहारिक परीक्षण करना था। सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल के दौरान बिल्डिंग पर अटैक जैसी काल्पनिक आपात स्थिति का यथार्थपरक प्रदर्शन किया गया। अभ्यास के तहत अटैक होने की चेतावनी ऋदेने के लिए सायरन बजाया गया तथा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने, घायलों के बचाव, प्राथमिक उपचार, अग्निशमन एवं राहत कार्यों का प्रभावी प्रदर्शन किया गया। इस दौरान विभिन्न आपातकालीन सेवाओं को निर्धारित समय में सक्रिय कर उनकी कार्यक्षमता का भी परीक्षण किया गया। मॉक ड्रिल के दौरान सायरन बजाकर आपात स्थिति की सूचना दी गई, जिसके बाद संबंधित एजेंसियों ने निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार त्वरित कार्रवाई करते हुए रेस्क्यू, प्राथमिक उपचार, अग्निशमन और राहत कार्यों का अभ्यास किया। अभ्यास के दौरान सायरन प्रणाली, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, इमरजेंसी एक्शन प्लान, इमरजेंसी रिस्पांस प्लान, संचार व्यवस्था, चिकित्सा सहायता, फायर एवं रेस्क्यू सेवाओं सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाओं का व्यापक परीक्षण किया गया। मॉक ड्रिल में जिला प्रशासन, पुलिस विभाग, सिविल डिफेंस, होमगार्ड, आपदा मित्रों, जिला रेडक्रॉस सोसाइटी, अग्निशमन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, एनसीसी, एनएसएस, माय भारत युवा वालंटियर्स तथा विभिन्न शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों ने सक्रिय भागीदारी निभाई।

सामान्य प्रश्न

आपदा प्रबंधन की मॉक ड्रिल कब आयोजित की गई?
मॉक ड्रिल बुधवार को आयोजित की गई।
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