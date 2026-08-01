बाढ़ सुरक्षा को लेकर दिया गया प्रशिक्षण

इस अवसर पर विद्यालय के शिक्षक द्वारा आपदा प्रबंधन के अंतर्गत बाढ़ से बचाव, सुरक्षा एवं जागरूकता विषय पर विद्यार्थियों और शिक्षकों को विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक कश्यप कुमार ने किया। उन्होंने कहा कि बिहार में प्रत्येक वर्ष बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं कई क्षेत्रों को प्रभावित करती हैं। ऐसे में विद्यार्थियों को पहले से जागरूक और प्रशिक्षित करना अत्यंत आवश्यक है, ताकि आपदा की स्थिति में वे स्वयं सुरक्षित रह सकें और दूसरों की भी मदद कर सकें।

प्रशिक्षण के दौरान जानकारी

प्रशिक्षण के दौरान विद्यार्थियों को बाढ़ आने से पहले की तैयारी, सुरक्षित स्थानों पर जाने की प्रक्रिया, प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन, बिजली के खुले तारों से दूरी बनाए रखने, तेज बहाव वाले पानी में प्रवेश नहीं करने, आवश्यक दस्तावेजों एवं प्राथमिक उपचार सामग्री को सुरक्षित रखने तथा आपदा के समय अफवाहों से बचने जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गईं। साथ ही आपातकालीन परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखने और हेल्पलाइन सेवाओं का उपयोग करने के बारे में भी जागरूक किया गया। इस मौके पर विद्यालय के शिक्षक कमलेश्वर कुमार, सुनील कुमार मिश्र, अमरेश कुमार, निशांत कुमार, जयकांत कुमार सिंह, प्रणव कुमार, डॉ. महामन्यु कुमार, चंदन कुमार, लिपिक संजीव कुमार सिंह, श्याम सुंदर सहित विद्यालय के सभी शिक्षक-शिक्षिकाएं एवं छात्र-छात्राएं मौजूद थे।