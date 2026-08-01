बाढ़ से निपटने की पहले से हो तैयारी : मंडलायुक्त
वाराणसी में मंडलायुक्त एस. राजलिंगम ने आपदा प्रबंधन एवं बाढ़ से बचाव की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने बाढ़ संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी, राहत सामग्रियों की उपलब्धता, एवं जलस्तर पर नजर रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। अधिकारियों को जनहानि को न्यूनतम करने के निर्देश दिए गए।
वाराणसी, हिटी। मंडलायुक्त एस. राजलिंगम ने शुक्रवार को आपदा प्रबंधन एवं बाढ़ से बचाव संबंधी तैयारियों की वर्चुअल समीक्षा की। उन्होंने बाढ़ की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी, नावों एवं राहत सामग्रियों की उपलब्धता, बाढ़ चौकियों की सक्रियता, तटबंधों की नियमित निगरानी तथा आपातकालीन संचार व्यवस्था को सुदृढ़ करने पर जोर दिया। मंडलायुक्त ने अधिकारियों से कहा कि जलस्तर एवं मौसम की स्थिति पर निरंतर निगरानी रखते हुए आवश्यकतानुसार तत्काल कार्रवाई की जाए। बाढ़ के दौरान प्रभावित क्षेत्रों तथा चौकियों पर खाने-पीने की वस्तुओं को तत्काल प्रभाव से उपलब्ध कराएं। गोवंश की सुरक्षा के लिए अभी से प्लान तैयार करें।
मेडिकल टीम, पुलिस गश्त, लेखपाल की मौजूदगी तथा महिला स्टाफ की तैनाती रोस्टरवाइज होती रहनी चाहिए। बच्चों के लिए पर्याप्त दूध के साथ चना-गुड़ की समुचित उपलब्धता रहे।एडीएम वित्त एवं राजस्व सदानंद गुप्ता ने वाराणसी, चंदौली के डीएम चन्द्रमोहन गर्ग और गाजीपुर के जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने अपने जिलों की तैयारियों से अवगत कराया। कमिश्नर ने अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए जनहानि एवं संपत्ति की क्षति को न्यूनतम रखने पर जोर दिया।
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