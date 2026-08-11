एक देश एक पेंशन की व्यवस्था लागू करने की मांग
देवरिया में, दिव्यांगजनों ने जिलाधिकारी को 13 सूत्रीय मांगों का पत्र सौंपा। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय पेंशन में 500 रुपए की वृद्धि का वादा किया गया था, जो अब तक पूरा नहीं हुआ। दिव्यांगजनों ने एक देश एक पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना और रोजगार के लिए लोन जैसी मांगें भी रखीं।
देवरिया। गौतम बुद्ध पूर्वांचल विकलांग सेवा समिति के अध्यक्ष अजय कुमार शाही के नेतृत्व में सोमवार को दिव्यांगजनों ने जिलाधिकारी को संबोधित 13 सूत्रीय मांगों का पत्रक जिलाधिकारी को सौंपा। पत्रक में कहा है कि सरकार ने चुनाव के समय पेंशन में पांच सौ रुपए की वृद्धि का वादा किया था लेकिन अभी तक पेंशन में वृद्धि नहीं हुई।उनकी मांग है कि दिव्यांगजनों का एक देश एक पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, अंत्योदय कार्ड और आयुष्मान कार्ड बनाया जाय। रोजगार के लिए लोन, पोखरों का पट्टा, रुकी हुई पेंशन खाते में भेजी जाय इसके अलावा अन्य जो भी मांग है उसे पूरा किया जाय।
पत्रक सौंपने वालों में रामजी मद्धेशिया, सत्येंद्र कुमार यादव, रामजी मद्धेशिया, रामाश्रय, पूनम, डबलू चौहान, सत्यवान, हबीब अंसारी, राम बढ़ाई, संदीप चौहान, चंद्रभान गोंड आदि शामिल रहे।
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