शिव भक्ति के आगे कोसों पीछे छूट गई ‘दिव्यांगता’

झांसी। जब सच्ची लगन, भक्ति हो तो हर कमजोरी-असमर्थता कोसों पीछे छूट जाती है। ऐसा ही नजारा झांसी-खजुराहो एनएच पर देखने को मिला। दोनों पैरों से दिव्यांग हाथों के सहारे 160 किमी चलकर रामराजा ओरछा धाम तक गया और कांवर लेकर आया। सोमवार को वह अपनी टोली के साथ केदारेश्वर महादेव का जलाभिषेक करेगा। उसकी शिवजी की प्रति सच्ची श्रद्धा राहगीरों को नतमस्तक करने को मजबूर करती दिखी। रोनी गांव निवासी 45 वर्षीय मोहन पाल दोनों पैरों से दिव्यांग हैं। वह हाथों के सहारे चलते हैं। वह अपनी टोली के सदस्य कल्लू पाल, विकास, विशाल, अभिराज, राजाराम सहित अन्य के साथ रामराजा सरकार ओरछाधाम कई बरसों से सावन के महीने में कांवर लेने जाते हैं।

पवित्र बेतवा नदी से जल भरकर केदारेश्वर महादेव मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक करते आ रहे हैं। मोहन पाल ने बताया कि इस कांवड़ यात्रा को पूरा करने में लगभग छह दिन का समय लगता है। कठिन मार्ग और शारीरिक चुनौतियों के बावजूद उनकी आस्था कभी कमजोर नहीं पड़ी। उन्होंने कहा कि भगवान शिव की कृपा और श्रद्धा ही उन्हें हर वर्ष यह यात्रा पूरी करने की शक्ति देती है। उन्होंने बताया कि टोली में उनके साथ बहुत अच्छे सदस्य हैं। जो काफी ख्याल रखते हैं। वहीं इनमें सबसे बड़े हैं। जब उन्हें लगता है कि कोई दिक्कत है तो बाबा के जयकारे लगाते हैं सब दुख दूर हो जाते हैं। टोली में कल्लू पाल, विकास, विशाल, अभिराज, राजाराम सहित अन्य श्रद्धालु ने बताया कि बहुत अच्छा लगता है। कभी इन्हें आगे लेकर चलते हैं तो कभी साथ में। दिव्यांग शिवभक्त के इस अटूट संकल्प और भक्ति को देखकर मार्ग से गुजरने वाले लोग उनकी सराहना करते नजर आए।