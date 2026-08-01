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मेडिकल एसेसमेंट कैंप छह अगस्त से, रोस्टर जारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मऊ
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मऊ जिले में समेकित शिक्षा के अंतर्गत दिव्यांग बच्चों के लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाए जाएंगे। 6 अगस्त से 1 अक्टूबर तक सभी 10 ब्लाक संसाधन केंद्रों पर एक दिवसीय शिविर आयोजित किए जाएंगे। चिकित्सक इन शिविरों में आवश्यक मेडिकल आंकलन के बाद प्रमाण पत्र जारी करेंगे।

मेडिकल एसेसमेंट कैंप छह अगस्त से, रोस्टर जारी

मऊ, संवाददाता। समेकित शिक्षा के तहत स्कूलों में पढ़ने वाले दिव्यांग बच्चों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाए जाएंगे। इसके लिए जनपद के सभी 10 ब्लाक संसाधन केंद्र पर छह अगस्त से एक अक्तूबर के बीच एक दिवसीय शिविर लगाया जाएगा। जिला समन्वयक अमित कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि शासन की ओर से कक्षा एक से 12 तक में पढ़ने वाले दिव्यांग छात्रों के प्रमाण-पत्र बनाए जाने है। चिकित्सकों ने आंकलन करने के बाद मेडिकल एसेसमेंट कैंप में दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाए जाएंगे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी की ओर से कैम्प में चिकित्सकों की ड्यूटी तय कर दी गई है। बताया कि छह अगस्त को बीआरसी घोसी में कैंप लगाया जाएगा।

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इसके बाद बीआरसी फतेहपुर मंडाव में 13 अगस्त, मुहम्मदाबाद में 20 अगस्त, कोपागंज में 25 अगस्त, रानीपुर में दो सितंबर, दोहरीघाट में 10 सितंबर, बड़रॉव में 17 सितंबर, मऊ नगर में 24 सितंबर, रतनपुरा में 30 सितंबर और परदहां में एक अक्तूबर को शिविर लगाया जाएगा।

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