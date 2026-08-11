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शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 23 प्रतिशत बढ़ा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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नई दिल्ली में आंकड़ों के अनुसार, चालू वित्त वर्ष में 10 अगस्त तक देश का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 23.09 प्रतिशत बढ़कर 8.11 लाख करोड़ रुपये हो गया, जिसमें कॉरपोरेट और व्यक्तिगत आयकर शामिल हैं। सरकारी लक्ष्य 26.97 लाख करोड़ रुपये वसूलना है। कर रिफंड में भी वृद्धि हुई है।

शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 23 प्रतिशत बढ़ा

नई दिल्ली, एजेंसी। चालू वित्त वर्ष में 10 अगस्त तक शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह सालाना आधार पर 23.09 प्रतिशत बढ़कर 8.11 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया। मंगलवार को आधिकारिक आंकड़ों में यह जानकारी दी गई। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, समीक्षाधीन अवधि में शुद्ध कॉरपोरेट कर संग्रह 19.83 प्रतिशत बढ़कर करीब 2.70 लाख करोड़ रुपये रहा। वहीं, व्यक्तिगत आयकर समेत गैर-कॉरपोरेट कर संग्रह 23 प्रतिशत बढ़कर 5.07 लाख करोड़ रुपये हो गया। इस दौरान, प्रतिभूतियों के लेनदेन पर लगने वाले कर एसटीटी से राजस्व 51 प्रतिशत बढ़कर 33,824 करोड़ रुपये हो गया। एक अप्रैल से 10 अगस्त, 2026 के बीच 1.43 लाख करोड़ रुपये के कर रिफंड जारी किए गए, जो एक साल पहले की समान अवधि से 3.8 प्रतिशत अधिक है।

सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह 19.75 प्रतिशत बढ़कर करीब 9.55 लाख करोड़ रुपये हो गया। इसमें कॉरपोरेट कर, व्यक्तिगत आयकर और एसटीटी शामिल हैं।सरकार ने चालू वित्त वर्ष के बजट में प्रत्यक्ष करों से 26.97 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है। यह वित्त वर्ष 2025-26 में जुटाए गए 23.40 लाख करोड़ रुपये कर राजस्व से करीब 15 प्रतिशत अधिक है।

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