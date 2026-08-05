लंदन से देवी वाग्देवी की मूर्ति वापस लाने की कोशिशें जारी: अधिकारी

भोपाल, एजेंसी। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि लंदन के एक संग्रहालय से देवी वाग्देवी (मां सरस्वती) की मूर्ति को भोजशाला में वापस लाने के लिए राजनयिक प्रयास किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने मई में फैसला सुनाया था कि धार में विवादित भोजशाला-कमल मौला मस्जिद परिसर देवी सरस्वती को समर्पित एक मंदिर है। साथ ही, अदालत ने एएसआई के दशकों पुराने उस आदेश को भी रद्द कर दिया, जिसके तहत मुस्लिम समुदाय को इस जगह पर शुक्रवार की नमाज पढ़ने की अनुमति थी।केस जीतने के बाद, हिंदू याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि लंदन के संग्रहालय से देवी वाग्देवी की मूर्ति को वापस लाना जरूरी है, क्योंकि यह कोहिनूर से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है।