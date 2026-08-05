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लंदन से देवी वाग्देवी की मूर्ति वापस लाने की कोशिशें जारी: अधिकारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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भोपाल, एजेंसी। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अधिकारी ने कहा है कि देवी वाग्देवी की मूर्ति को लंदन के संग्रहालय से भोजशाला में लाने के लिए राजनयिक प्रयास किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर मानते हुए एएसआई के आदेश को रद्द कर दिया। मूर्ति की वापसी भारत-ब्रिटेन संबंधों पर निर्भर करेगी।

लंदन से देवी वाग्देवी की मूर्ति वापस लाने की कोशिशें जारी: अधिकारी

भोपाल, एजेंसी। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि लंदन के एक संग्रहालय से देवी वाग्देवी (मां सरस्वती) की मूर्ति को भोजशाला में वापस लाने के लिए राजनयिक प्रयास किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने मई में फैसला सुनाया था कि धार में विवादित भोजशाला-कमल मौला मस्जिद परिसर देवी सरस्वती को समर्पित एक मंदिर है। साथ ही, अदालत ने एएसआई के दशकों पुराने उस आदेश को भी रद्द कर दिया, जिसके तहत मुस्लिम समुदाय को इस जगह पर शुक्रवार की नमाज पढ़ने की अनुमति थी।केस जीतने के बाद, हिंदू याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि लंदन के संग्रहालय से देवी वाग्देवी की मूर्ति को वापस लाना जरूरी है, क्योंकि यह कोहिनूर से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है।

केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल ने बताया कि लगभग एक साल पहले, मध्य प्रदेश के संस्कृति सचिव शिव शेखर शुक्ला ने इस मुद्दे पर केंद्र को पत्र लिखा था और लंदन के संग्रहालय से देवी वाग्देवी की मूर्ति को वापस लाने की कोशिशें जारी हैं। उन्होंने कहा कि धार से मूर्ति को ले जाए जाने की बात लंदन में स्वीकार की गई है, लेकिन इसकी वापसी भारत और ब्रिटेन के बीच राजनयिक प्रयासों की सफलता पर निर्भर करेगी।

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