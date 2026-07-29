डीएलएड की 2.39 लाख सीटों पर प्रवेश को तीन तक आवेदन
डिप्लोमा इन एलीमेंटरी एजुकेशन (डीएलएड) के लिए 2.39 लाख सीटों पर आवेदन की अंतिम तिथि तीन अगस्त तक बढ़ा दी गई है। इसकी पुष्टि परीक्षा नियामक प्राधिकारी के सचिव ने की। पहले आवेदन और फीस जमा करने की तारीखें क्रमशः आठ और नौ जुलाई थीं। अब इच्छुक अभ्यर्थी चार और पांच अगस्त तक आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
डिप्लोमा इन एलीमेंटरी एजुकेशन (डीएलएड) प्रशिक्षण सत्र 2026 की 2.39 लाख सीटों पर प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि तीन अगस्त तक बढ़ा दी गई है। शासन की मंजूरी के बाद परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के सचिव राजेन्द्र प्रताप ने अंतिम तिथि में वृद्धि संबंधी आदेश जारी कर दिया है। इच्छुक अभ्यर्थी चार अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करते हुए पांच अगस्त तक आवेदन का प्रिंट आउट ले सकेंगे। इससे पहले आठ जुलाई तक आवेदन मांगे गए थे और फीस जमा करने की आखिरी तारीख नौ जुलाई थी। तय समय तक 112136 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था, जबकि गुरुवार शाम तक 99533 ने फीस जमा करते हुए आवेदन प्रक्रिया पूरी कर ली थी।
आवेदन की संख्या कम होने के पीछे प्रमुख कारण था कि कई राज्य विश्वविद्यालयों के स्नातक अंतिम वर्ष का परिणाम घोषित नहीं हुआ था। इस संबंध में कई अभ्यर्थियों ने प्रत्यावेदन भी दिया था।प्रदेश के 67 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) की 10600 एवं 3304 निजी एवं अल्पसंख्यक कॉलेजों की 2,28,900 कुल 2,39,500 सीटों के सापेक्ष आधे से कम आवेदन होने पर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी राजेन्द्र प्रताप ने शासन से आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाने का अनुरोध किया था। बुधवार को दोपहर एक बजे वेबसाइट दोबारा खुलने के बाद शाम छह बजे तक 578 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण करा लिया था।
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें