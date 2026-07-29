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डीएलएड की 2.39 लाख सीटों पर प्रवेश को तीन तक आवेदन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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डिप्लोमा इन एलीमेंटरी एजुकेशन (डीएलएड) के लिए 2.39 लाख सीटों पर आवेदन की अंतिम तिथि तीन अगस्त तक बढ़ा दी गई है। इसकी पुष्टि परीक्षा नियामक प्राधिकारी के सचिव ने की। पहले आवेदन और फीस जमा करने की तारीखें क्रमशः आठ और नौ जुलाई थीं। अब इच्छुक अभ्यर्थी चार और पांच अगस्त तक आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

डीएलएड की 2.39 लाख सीटों पर प्रवेश को तीन तक आवेदन

डिप्लोमा इन एलीमेंटरी एजुकेशन (डीएलएड) प्रशिक्षण सत्र 2026 की 2.39 लाख सीटों पर प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि तीन अगस्त तक बढ़ा दी गई है। शासन की मंजूरी के बाद परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के सचिव राजेन्द्र प्रताप ने अंतिम तिथि में वृद्धि संबंधी आदेश जारी कर दिया है। इच्छुक अभ्यर्थी चार अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करते हुए पांच अगस्त तक आवेदन का प्रिंट आउट ले सकेंगे। इससे पहले आठ जुलाई तक आवेदन मांगे गए थे और फीस जमा करने की आखिरी तारीख नौ जुलाई थी। तय समय तक 112136 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था, जबकि गुरुवार शाम तक 99533 ने फीस जमा करते हुए आवेदन प्रक्रिया पूरी कर ली थी।

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आवेदन की संख्या कम होने के पीछे प्रमुख कारण था कि कई राज्य विश्वविद्यालयों के स्नातक अंतिम वर्ष का परिणाम घोषित नहीं हुआ था। इस संबंध में कई अभ्यर्थियों ने प्रत्यावेदन भी दिया था।प्रदेश के 67 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) की 10600 एवं 3304 निजी एवं अल्पसंख्यक कॉलेजों की 2,28,900 कुल 2,39,500 सीटों के सापेक्ष आधे से कम आवेदन होने पर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी राजेन्द्र प्रताप ने शासन से आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाने का अनुरोध किया था। बुधवार को दोपहर एक बजे वेबसाइट दोबारा खुलने के बाद शाम छह बजे तक 578 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण करा लिया था।

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