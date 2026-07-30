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स्वस्थ बचपन और सुरक्षित भविष्य पर अभियान अगस्त से

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फर्रुखाबाद कन्नौज
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होगा। बैठक में बेसिक शिक्षाधिकारी विश्वनाथ प्रताप सिंह, सभी खंड शिक्षा अधिकारी, डिप्टी सीएमओ के अलावा स्वास्थ्य होगा। बैठक में बेसिक शिक्षाधिकारी विश

स्वस्थ बचपन और सुरक्षित भविष्य पर अभियान अगस्त से

फर्रुखाबाद, संवाददाता।डिप्थीरिया की रोकथाम को स्कूलों में टीडी और डीपीटी टीकाकरण अभियान अगस्त माह से शुरू होगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में बेसिक शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग की एक समीक्षा बैठक आयोजित हुई। परिषदीय स्कूलों में पांच से 10 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण कराया जाएगा। अभियान तीन अगस्त से शुरू होगा। बैठक में बेसिक शिक्षाधिकारी विश्वनाथ प्रताप सिंह, सभी खंड शिक्षा अधिकारी, डिप्टी सीएमओ के अलावा स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी उपस्थित रहे। अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन को समन्वयको को निर्देशित किया गया है। कहा गया कि स्वस्थ बचपन सुरक्षित भविष्य होता है इसलिए टीकाकरण में लापरवाही नहीं होना चाहिए।

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