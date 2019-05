LokSabha Elections 2019: निरहुआ का दावा- मुझे, रवि किशन और मनोज तिवारी को मिलेगी जीत, दी ये वजह

बीजेपी नेता और भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव 'निरहुआ' (Dinesh Lal Nirhua) ने दावा किया है कि लोकसभा चुनाव (LokSabha Elections 2019) के मैदान में उतरे बीजेपी के तीन भोजपुरी उम्मीदवार रवि किशन, मनोज तिवारी और निरहुआ को जीत मिलेगी। न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार, जब निरहुआ से पूछा गया कि क्या रवि किशन, मनोज तिवारी और निरहुआ जैसे भोजपुरी स्टार को जीत मिलेगी तो उन्होंने कहा कि हां हम तीनों जीतेंगे।

Dinesh Lal Yadav 'Nirahua' on if Bhojpuri actors & BJP candidates- Ravi Kisan, Manoj Tiwari & him, will win: All 3 of us will win. Reason behind it isn't that we are very capable, we'll win because we're with the truth & with what public wants. The public wants Modi Ji as the PM pic.twitter.com/BXTCojhW1J