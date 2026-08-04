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स्कूली बसों को टोल से छूट देने की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
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गाजियाबाद के विधान परिषद सदस्य दिनेश कुमार गोयल ने स्कूली बसों को टोल टैक्स से मुक्त करने की मांग की। उन्होंने कहा कि टोल शुल्क से अभिभावकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता है। साथ ही, उन्होंने विभिन्न शहरों में फुटपाथों और सार्वजनिक मार्गों से अतिक्रमण हटाने का मुद्दा भी उठाया।

स्कूली बसों को टोल से छूट देने की मांग

गाजियाबाद, संजीव वर्मा। विधान परिषद सदस्य दिनेश कुमार गोयल ने मंगलवार को विधान परिषद में नियम-110 के तहत स्कूली बसों को टोल टैक्स से मुक्त करने और फुटपाथों और सार्वजनिक मार्गों से अतिक्रमण हटाने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि टोल प्लाजा के आसपास संचालित स्कूलों की बसों को प्रतिदिन कई बार टोल देना पड़ता है, जिससे अभिभावकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता है। उनके अनुसार केवल टोल शुल्क के कारण प्रति छात्र 800 से 850 रुपये प्रतिमाह अतिरिक्त खर्च आता है। दिनेश गोयल ने सरकार से अन्य राज्यों की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी स्कूली बसों को टोल टैक्स से पूर्ण छूट देने की मांग की।

इसके साथ ही उन्होंने गाजियाबाद, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा और कानपुर समेत विभिन्न शहरों में फुटपाथों और सार्वजनिक मार्गों पर बढ़ते अतिक्रमण पर चिंता जताई। उन्होंने प्रदेशव्यापी अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाने, नियमित कार्रवाई करने और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग की।

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