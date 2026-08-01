दबंगों ने युवक के साथ की मारपीट, मुकदमा दर्ज
चित्रकूट के महुवा गांव में निवासी दिलीप सिंह ने चार व्यक्तियों के खिलाफ मारपीट और जान से मारने की धमकी देने की शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि जब वह भैंस चराने गए थे, तब गांव के कुछ लोग लाठी-डंडों के साथ उनके घर पहुंचे और उनके परिवार को गालियाँ दीं। बाद में खेत में उनकी मारपीट की गई।
चित्रकूट। राजापुर थाना क्षेत्र के महुवा निवासी दिलीप सिंह ने थाने में तहरीर देकर चार लोगों के खिलाफ मारपीट व जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज कराया है। तहरीर में बताया कि वह दोपहर में भैस लेकर चराने चला गया था। गांव के ही शिवबली, मनोज, गंगे सिंह व गोलू उर्फ नटराज सिंह लाठी-डंडे लेकर घर पहुंचे और पिता समेत अन्य सदस्यों को गालीगलौज की। इसके बाद खेत में पहुंचकर उसके साथ मारपीट की। उसने जब दबंगों का वीडियो बनाया तो उसका मोबाइल फोन तोड़ डाला।
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