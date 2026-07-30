गर्व : गावित ने दिलाया तीसरा ‘गोल्ड’

दिलीप महादू गावित और मोहम्मद बासिल ने ग्लास्गो राष्ट्रमंडल खेल 2026 की पैरा एथलेटिक्स में 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण और रजत पदक जीते। दिलीप ने 10.71 सेकंड में नया रिकॉर्ड बनाया, जबकि बासिल ने 10.83 सेकंड का समय निकाला। भारत ने कुल 3 स्वर्ण, 9 रजत और 3 कांस्य पदक जीते।

- पैरा 100 मीटर दौड़ में दिलीप और बासिल ने शीर्ष दो स्थान पर रहकर इतिहास रचा, दिलीप ने राष्ट्रमंडल खेलों का रिकॉर्ड बनाया ग्लास्गो, एजेंसी। ग्लास्गो राष्ट्रमंडल खेल 2026 की पैरा एथलेटिक्स प्रतियोगिता में बुधवार रात भारत ने स्वर्णिम इतिहास रच दिया है। पुरुषों की 100 मीटर टी47 दौड़ में शीर्ष दोनों पायदानों पर भारतीयों ने कब्जा जमाया। महाराष्ट्र के दिलीप महादू गावित ने 10.71 सेकंड के नए खेल रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता। वहीं, केरल के मोहम्मद बासिल मोर्सिंगनकाथ ने 10.83 सेकंड का समय निकालकर रजत पदक अपने नाम किया।

भारत की स्वर्णिम सफलता ग्लास्गो खेलों में यह भारत का तीसरा स्वर्ण पदक है। इससे पहले भारोत्तोलक मीराबाई चानू (48 किग्रा) और पैरा शॉट पुटर शर्मिला धनखड़ ने देश को ‘गोल्ड’ दिलाया था। इन दो नए पदकों के साथ भारत कुल 3 स्वर्ण, 9 रजत और 3 कांस्य पदक जीतकर तालिका में 8वें स्थान पर पहुंच गया है। स्पर्धा का कांस्य इंग्लैंड के केविन सैंटोस (10.85 सेकंड) को मिला।

भविष्य के लक्ष्यों की ओर इस उपलब्धि के बाद भी दिलीप की नजर अगले बड़े लक्ष्य पर है। उन्होंने कहा कि फिलहाल उनका पूरा ध्यान जापान में होने वाले पैरा एशियाई खेलों और उसके बाद लॉस एंजिलिस 2028 पैरालंपिक पर है।

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कोट

शुरुआत थोड़ी धीमी रही, फिर मैंने गति पकड़ी। बारिश से भीगे ट्रैक पर शरीर सुस्त हो जाता है, लेकिन जीतना शानदार रहा। - दिलीप महादू गावित

टी47 क्लासिफिकेशन क्या है? क्या है टी47 क्लासिफिकेशन? टी47 श्रेणी उन एथलीटों के लिए होती है जिनके एक हाथ की कोहनी के नीचे या कलाई में शारीरिक अक्षमता होती है, जिससे दौड़ते समय शरीर का संतुलन और समन्वय प्रभावित होता है।

पैरा चक्का फेंक ---------------------------------------------------------------------------

पैरा चक्का फेंक में सागर का एशियाई रिकॉर्ड

पुरुषों की पैरा चक्का फेंक एफ42-44/एफ61-64 स्पर्धा के फाइनल में भारतीय खिलाड़ी भले ही पदक से चूक गए, लेकिन उनका प्रदर्शन सराहनीय रहा। सागर थायत ने एफ43 वर्ग में 51.79 मीटर का थ्रो फेंककर नया एशियाई रिकॉर्ड और सत्र का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए छठा स्थान हासिल किया। वहीं, देवेंद्र कुमार एफ44 वर्ग में 48.20 मीटर का थ्रो कर सातवें स्थान पर रहे।

दिलीप की प्रेरणादायक कहानी मिसाल

पेड़ से गिरे, हाथ गंवाया...पर नहीं मानी हार

महाराष्ट्र के नासिक जिले के छोटे से गांव ‘तोरण डोंगरी’ के रहने वाले दिलीप की कहानी अदम्य साहस की मिसाल है। दिलीप छह साल की उम्र में पेड़ से गिर गए थे। चोट में सही इलाज न मिलने के कारण गैंगरीन फैल गया और उन्हें अपना दाहिना हाथ (कोहनी के नीचे से) गंवाना पड़ा। कोहनी के नीचे से हाथ कट जाना उनके और उनके सीमित साधनों वाले किसान परिवार के लिए एक गहरा आघात था। हालांकि उन्होंने इसे अपने जीवन का अभिशाप नहीं बनने दिया। उनकी प्रतिभा को स्कूल में कोच वैजयंथ काले ने पहचाना। काले ने उनके माता-पिता को प्रशिक्षण के लिए तैयार किया। उस समय दिलीप को पैरा खेलों की जानकारी भी नहीं थी और वह सामान्य एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेकर अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे।

बासिल का करियर बासिल आठ साल सामान्य एथलीट रहे

28 फरवरी 2005 को केरल में जन्मे मोहम्मद बासिल करीब आठ साल तक सामान्य एथलीट के रूप में खेले। 2025 तक उन्हें पैरा एथलेटिक्स के बारे में जानकारी नहीं थी। किसी की सलाह पर उन्होंने पैरा स्पोर्ट्स में कदम रखा और यहीं से उनके करियर ने नई दिशा पकड़ी। शुरुआत में बासिल स्कूल स्तर पर ही प्रशिक्षण करते थे। पैरा स्पोर्ट्स से जुड़ने के बाद उन्हें साई में बेहतर कोचिंग और सुविधाएं मिलीं।