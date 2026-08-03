Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

देहरादून के दीक्षांत नेगी बने स्नूकर चैंपियन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, काशीपुर
Follow us on Google News
share

उत्तराखंड ओपन स्नूकर टूर्नामेंट में देहरादून के दीक्षांत नेगी ने चैंपियन बनकर खिताब अपने नाम किया। रामनगर के शैलेंद्र डंगवाल उपविजेता रहे। फाइनल मैच में दोनों खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया, जिसे दर्शकों ने सराहा। टूर्नामेंट के मुख्य प्रायोजक शिवम शर्मा ने खिलाड़ियों के समर्थन का आश्वासन दिया।

देहरादून के दीक्षांत नेगी बने स्नूकर चैंपियन

काशीपुर, संवाददाता। उत्तराखंड ओपन स्नूकर टूर्नामेंट में देहरादून के दीक्षांत नेगी चैंपियन बने है। जबकि रामनगर के शैलेंद्र डंगवाल उपविजेता रहे। रविवार रात बाजपुर रोड स्थित गेमिंग अड्डा में आयोजित पांच दिवसीय टूर्नामेंट हुआ। फाइनल मुकाबले में देहरादून के दीक्षांत नेगी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम किया। जबकि रामनगर के शैलेंद्र डंगवाल उपविजेता रहे। दोनों खिलाड़ियों के बीच खेला गया फाइनल मुकाबला बेहद रोमांचक रहा, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा। प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों ने सटीक निशाने, प्रभावशाली ब्रेक और बेहतरीन तकनीक का प्रदर्शन कर यह साबित किया कि उत्तराखंड में स्नूकर के प्रति युवाओं का रुझान लगातार बढ़ रहा है।

ये भी पढ़ें:देहरादून के दीक्षांत नेगी बने स्नूकर चैंपियन

बड़ी संख्या में पहुंचे खेल प्रेमियों ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए हर मुकाबले का आनंद लिया। टूर्नामेंट के मुख्य प्रायोजक उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश सचिव एवं ग्रांड ग्रीन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड काशीपुर के निदेशक शिवम शर्मा रहे। समापन समारोह में शिवम शर्मा ने कहा कि वह भविष्य में भी सामाजिक, शैक्षिक और खेल गतिविधियों में सक्रिय सहयोग देते रहेंगे तथा खिलाड़ियों के हित में आयोजित कार्यक्रमों को हरसंभव समर्थन प्रदान करेंगे। समारोह में विजेता, उपविजेता और विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को आकर्षक पुरस्कार राशि और सम्मान प्रदान किए गए।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kashipur News Uttarakhand Kashipur Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।