देहरादून के दीक्षांत नेगी बने स्नूकर चैंपियन
उत्तराखंड ओपन स्नूकर टूर्नामेंट में देहरादून के दीक्षांत नेगी ने चैंपियन बनकर खिताब अपने नाम किया। रामनगर के शैलेंद्र डंगवाल उपविजेता रहे। फाइनल मैच में दोनों खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया, जिसे दर्शकों ने सराहा। टूर्नामेंट के मुख्य प्रायोजक शिवम शर्मा ने खिलाड़ियों के समर्थन का आश्वासन दिया।
काशीपुर, संवाददाता। उत्तराखंड ओपन स्नूकर टूर्नामेंट में देहरादून के दीक्षांत नेगी चैंपियन बने है। जबकि रामनगर के शैलेंद्र डंगवाल उपविजेता रहे। रविवार रात बाजपुर रोड स्थित गेमिंग अड्डा में आयोजित पांच दिवसीय टूर्नामेंट हुआ। फाइनल मुकाबले में देहरादून के दीक्षांत नेगी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम किया। जबकि रामनगर के शैलेंद्र डंगवाल उपविजेता रहे। दोनों खिलाड़ियों के बीच खेला गया फाइनल मुकाबला बेहद रोमांचक रहा, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा। प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों ने सटीक निशाने, प्रभावशाली ब्रेक और बेहतरीन तकनीक का प्रदर्शन कर यह साबित किया कि उत्तराखंड में स्नूकर के प्रति युवाओं का रुझान लगातार बढ़ रहा है।
बड़ी संख्या में पहुंचे खेल प्रेमियों ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए हर मुकाबले का आनंद लिया। टूर्नामेंट के मुख्य प्रायोजक उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश सचिव एवं ग्रांड ग्रीन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड काशीपुर के निदेशक शिवम शर्मा रहे। समापन समारोह में शिवम शर्मा ने कहा कि वह भविष्य में भी सामाजिक, शैक्षिक और खेल गतिविधियों में सक्रिय सहयोग देते रहेंगे तथा खिलाड़ियों के हित में आयोजित कार्यक्रमों को हरसंभव समर्थन प्रदान करेंगे। समारोह में विजेता, उपविजेता और विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को आकर्षक पुरस्कार राशि और सम्मान प्रदान किए गए।
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