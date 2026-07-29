Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

एसआईआर डिजिटाइजेशन कार्य पूरा होने पर उपायुक्त व टीम को झामुमो ने दी बधाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आदित्यपुर
Follow us on Google News
share

गम्हरिया में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता गणेश चौधरी ने मतदाता अभिलेखों के पूर्ण डिजिटाइजेशन के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए शुद्ध और अद्यतन मतदाता सूची आवश्यक है। यह प्रशासनिक दक्षता और टीमवर्क का उत्कृष्ट उदाहरण है, जिससे निर्वाचन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी।

एसआईआर डिजिटाइजेशन कार्य पूरा होने पर उपायुक्त व टीम को झामुमो ने दी बधाई
एसआईआर डिजिटाइजेशन कार्य पूरा होने पर उपायुक्त व टीम को झामुमो ने दी बधाई

गम्हरिया। सरायकेला-खरसावां जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के तहत मतदाता अभिलेखों के डिजिटाइजेशन का कार्य शत-प्रतिशत पूरा होने पर झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के केंद्रीय सचिव गणेश चौधरी ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त नितिश कुमार सिंह समेत इस अभियान से जुड़े सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, बीएलओ, पर्यवेक्षकों एवं कर्मियों को साधुवाद दिया है। जारी बयान में गणेश चौधरी ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदाता सूची का शुद्ध एवं अद्यतन होना अत्यंत आवश्यक है। सरायकेला-खरसावां जिले में निर्धारित समय के भीतर डिजिटाइजेशन कार्य का शत-प्रतिशत पूरा होना प्रशासनिक दक्षता और टीमवर्क का उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने कहा कि इस अभियान को सफल बनाने में जिला प्रशासन, निर्वाचन विभाग, बीएलओ, स्वयंसेवकों, जनप्रतिनिधियों तथा आम नागरिकों की सहभागिता सराहनीय रही।

ये भी पढ़ें:Adityapur News: सरायकेला-खरसावां में एसआईआर डिजिटाइजेशन का काम शत-प्रतिशत पूरा

सभी के सामूहिक प्रयास से जिले के लाखों मतदाताओं का रिकॉर्ड सफलतापूर्वक डिजिटाइज किया जा सका, जिससे आगे की निर्वाचन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित होगी। झामुमो नेता ने उम्मीद जताई कि जिला प्रशासन आगामी निर्वाचन संबंधी प्रक्रियाओं को भी इसी तत्परता और निष्पक्षता के साथ संपन्न कराएगा। उन्होंने जिलेवासियों से भी अपील की कि वे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के आगामी चरणों में सक्रिय सहयोग करें, ताकि मतदाता सूची पूरी तरह त्रुटिरहित और अद्यतन बनाई जा सके।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Adityapur News Adityapur Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।